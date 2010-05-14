Yunanistan'a Vize kalktÄ±

Bamtur Turizm, iÅŸletmesini yaptÄ±ÄŸÄ± lÃ¼x Ankara Cruise Gemisi ile, 22 MayÄ±s'tan itibaren her Cumartesi Ã‡eÅŸme LimanÄ±ndan hareket ile 7 gecelik Yunan adalarÄ± turlarÄ± dÃ¼zenliyecek. Atina (Pire) , Mykonos, Santorini, Girit, Rodos, Kos adalarÄ±nÄ±n gezileceÄŸi seferlerde Vize gerekmiyor. Ãœstelik Gemide HerÅŸey Dahil konsepti ile hizmet verilecek. GÃ¼n boyu, gemide sunulan yiyecek ve iÃ§eceklerden Ã¼cret alÄ±nmayacak. Bamtur Turizm yetkilileri, 599 Euro'dan baÅŸlayan fiyatlar ile satÄ±ÅŸa sunduklarÄ± VÄ°ZESÄ°Z GEMÄ° TURLARI'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ÅŸimdiden %50 doluluÄŸun saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yer ayÄ±rmak isteyenlerin acele etmeleri gerektiÄŸini bildiriyorlar.
DetaylÄ± bilgi iÃ§inÂbamtur.com/Yunan-Adalari-turlari/