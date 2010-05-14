Ara
MENÃœ
Haberler >Advertorial>Yunanistan'a Vize kalktÄ±

Yunanistan'a Vize kalktÄ±

14.05.2010 - 16:40 | Son GÃ¼ncelleme:

Ankara Gemisi ile YapÄ±lacak Yunan adalarÄ± turlarÄ±nda vize istenmiyecek.

Bamtur Turizm, iÅŸletmesini yaptÄ±ÄŸÄ± lÃ¼x Ankara Cruise Gemisi ile, 22 MayÄ±s'tan itibaren her Cumartesi Ã‡eÅŸme LimanÄ±ndan hareket ile 7 gecelik Yunan adalarÄ± turlarÄ± dÃ¼zenliyecek. Atina (Pire) , Mykonos, Santorini, Girit, Rodos, Kos adalarÄ±nÄ±n gezileceÄŸi seferlerde Vize gerekmiyor. Ãœstelik Gemide HerÅŸey Dahil konsepti ile hizmet verilecek. GÃ¼n boyu, gemide sunulan yiyecek ve iÃ§eceklerden Ã¼cret alÄ±nmayacak. Bamtur Turizm yetkilileri, 599 Euro'dan baÅŸlayan fiyatlar ile satÄ±ÅŸa sunduklarÄ± VÄ°ZESÄ°Z GEMÄ° TURLARI'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ÅŸimdiden %50 doluluÄŸun saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yer ayÄ±rmak isteyenlerin acele etmeleri gerektiÄŸini bildiriyorlar.

DetaylÄ± bilgi iÃ§inÂbamtur.com/Yunan-Adalari-turlari/
Etiketler:
    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

    Sayfa BaÅŸÄ±

    © Copyright 2019
    HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.