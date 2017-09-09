Yunanistan'a sığınma talebinde bulunan Türk sayısı bine yaklaştı

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin ülkenin İltica Ofisi'ni kaynak gösterdiği haberinde, 15 Temmuz'dan bu yana Yunanistan'a iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısında önemli bir artış görüldüğü kaydedildi.

Haberde, Temmuz 2016'dan bu yılın şubat ayına kadar olan dönemde Türk vatandaşları tarafından iltica talebi sayısının 236 olduğu belirtildi.

Yaklaşık son 6 ay içinde ise bu sayının 995'e yükseldiğine dikkat çekilen haberde, başvurulardan bir kısmı kabul edilse de kaç talebin olumlu sonuçlandığına ilişkin net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker de sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

Darbecilerin sığınma başvuruları ise İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.