Yunanistan 'suç dehasını' iade edecek

Suçlamaları reddederek ABD'ye iadesine itiraz amacıyla Yunanistan Yüksek Mahkemesine başvuran Vinnik'in, Rusya'ya iadesi konusunda benzer bir adım atmayacağı belirtildi.

Yunan hukukuna göre, bir kişi için iki farklı ülkeden gelen iade taleplerinde nihai kararı Adalet Bakanı veriyor.

Moskova yönetimi, söz konusu zanlının Rus vatandaşı olması dolayısıyla ABD'ye iade kararını haksız ve uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirmişti.

Vinnik, siber suçlarla ilgili en büyük internet sitelerinden birine sahip olduğu ve 2011'den bu yana sanal para birimi "Bitcoin" vasıtasıyla yaklaşık 4 milyar dolar kara para akladığı suçlamasıyla ABD Adalet Bakanlığınca aranıyordu.

Rusya da Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bir otelde yakalanan Vinnik'in çeşitli dolandırıcılık suçlarından iadesini talep etmişti.