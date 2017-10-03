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    Yunanistan Kerbela'yı böyle andı

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Atina yakınlarında gerçekleştirilen Kerbela anmasında kanlı görüntüler ortaya çıktı.

    Yunanistan'ın liman kenti Pire'de; Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1378. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

    Yunanistan Kerbelayı böyle andı

    Kerbela'da yaşananlar nedeniyle ağıt yakan Şiiler, jiletli zincirlerle sırtlarına vurdu.

    Yunanistan Kerbelayı böyle andı

    Kerbela Olayı veya Kerbela Katliamı, 10 Ekim 680 tarihinde günümüzdeki Irak'ın Kerbela şehrinde gerçekleştirildi. Kerbela Olayı'nda Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki yarenleri, Yezid tarafından şehit edildi.

    Yunanistan Kerbelayı böyle andı

    Kerbela olayının 1378. yılı dolayısıyla Türkiye'nin de çeşitli bölgelerinde anma programları gerçekleştirildi. İstanbul Halkalı'da düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi"nde binlerce kişi, gözyaşlarıyla Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 kişiyi andı.

    Kars'ta da Kerbela anması için tören gerçekleştirildi.

    Etiketler: Kerbela , Yunanistan , Atina
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