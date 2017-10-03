Yunanistan Kerbela'yı böyle andı

Yunanistan'ın liman kenti Pire'de; Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1378. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Kerbela'da yaşananlar nedeniyle ağıt yakan Şiiler, jiletli zincirlerle sırtlarına vurdu.

Kerbela Olayı veya Kerbela Katliamı, 10 Ekim 680 tarihinde günümüzdeki Irak'ın Kerbela şehrinde gerçekleştirildi. Kerbela Olayı'nda Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki yarenleri, Yezid tarafından şehit edildi.

Kerbela olayının 1378. yılı dolayısıyla Türkiye'nin de çeşitli bölgelerinde anma programları gerçekleştirildi. İstanbul Halkalı'da düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi"nde binlerce kişi, gözyaşlarıyla Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 71 kişiyi andı.

Kars'ta da Kerbela anması için tören gerçekleştirildi.