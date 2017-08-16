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    Yunanistan için 1 Türk 15 Avrupalı'ya bedel

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    16 Ağustos 2017 - 11:31Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 12:18

    "Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından Yunanistan'da Olağanüstü Hal ilan edildi, Türk turist akınına hazırlanan Atina AB'den yardım istedi" diye başlayan Zaytung esprisi, dün akşam açıklanan kararın ardından sosyal medyada çok paylaşıldı. Şaka bir yana, Yunanistan turizmi Türkler sayesinde altın yılını yaşıyor. Hürriyet Atina muhabiri Yorgo Kırbaki'ye konuşan Yunan turizmciler, kendileri için bir Türk'ün, 15 Avrupalı'ya bedel olduğunu söylüyor. İşte Ege adalarından Akropolis'e Yunanistan'da Türk turizminin manzarası...

    Başkent Atina, ülkenin kuzeyindeki Halkidiki, güneyindeki de Mora (Peloponez) sahilleri ve tabi ki adalar tıka basa turist dolu. Geçen yıl 28 milyon turistin ziyaret ettiği Yunanistan’a bu yıl 30 milyon kişinin gelmesi bekleniyor. Turizm gelirinde bu yılki hedef 15 milyar euro. Geçen yıl gelir 12.5 millyar euro civarında idi. Yunanistan için 1 Türk 15 Avrupalıya bedel

    Bu yılki hedeflere ulaşılırsa, Türk turistlerin de önemli katkısı olacak. Yunanistan’ı 2015’de 1 milyon 153 bin Türk ziyaret etmişti Geçen yıl 15 Temmuz darbesi nedeniyle 785 bine geriledi. Yunan turizmcilerin bu yıl için tahminleri, yine 1 milyonun üzerine çıkılması. Daha iyimser tahminler ise Türk turist sayısının 1.5 milyona yaklaşması.

    KOMŞUNUN GÖZÜYLE TÜRK TURİST

    Türk turistin profili, Yunanistan’da 2010 yılında başlayan ve hala tünelin ucunda ışık görünmediği ekonomik kriz öncesi Türkiye’yi ziyaret eden Yunan turistin profili ile tıpatıp aynı.

    Yani “yağlı müşteri."

    Öyle ucuz odalarda, pansiyonlarda kalmaz Türk turist. Kaliteli mekanlarda yer yemeğini. Kaliteli eğlenceyi tercih eder. Gittiği yerde bahşişi ihmal etmez. Alışverişlerinde de kılı kırk yarmaz. Evinde ne yapıyor bilinmez ama Yunanistan’daki tatilinde son derece bonkör.

    Yunan turizmci nasıl sevmesin nasıl istemesin Türk turisti?

    Karnını bir 'greek salata'sı, ya da 2-2.5 euro olan bir “suvlaki” (pide içinde et ya da tavuk, cacık, soğan, domates) ile doyuran, veya 1 kadehle barda veya cafe’de sabahı bulan, alışverişinde de cimri mi cimri bir kuzey Avrupalı ile kıyasladığında, Türk turist, hani derler ya, ilaç gibi geliyor Yunan turizmciye.

    Yunanistan için 1 Türk 15 Avrupalıya bedel

    'KAHVALTININ KALİTESİYLE UĞRAŞMIYOR'

    Yunan turizmcinin, Türk turiste bakışını Sakız adasının eski Ticaret Odası Başkanı Andonis Zanikos “10 Türk turisti, bir charter uçağı dolusu (ortalama 150 yolcu ) Kuzey Avrupalıya tercih ederim” diyerek anlattı.

    Midilli’de otel sahibi Yianni’ye sorduğumuzda Türk turisti, cevabı “Alman gibi, İngiliz gibi kahvaltının kalitesiyle pek uğraşmıyor. Huzur istiyor. Bir de iyi akşam yemeği. Buzukiyi, sirtayi seviyor, çiftetelli oynuyor” oldu.

    Eğer bir benzetme yapacaksak Atina’nın turistik semti Plaka’da hediyelik eşya satan Niko, Türk turist için, “Dükkana giriyor, beğeniyor, fiyatını soruyor, mantıklı bir indirim istiyor ve alıp gidiyor. Bu kadar basit” dedi.

    Gerasimos da Plaka esnafından... “Amerikalılar, Ruslar ve Türkler. İyi müşteriler bunlar. Euro’ya geçtikten sonra Avrupalılar değişti” sözleriyle anlatıyor Türk turisti.

    Yıllardır Plaka’da garsonluk yapan Spiro ise “Türkler masayı donatıyor. Bahşiş de bırakıyor” diye konuştu.

    Yunanistan için 1 Türk 15 Avrupalıya bedel

     

     

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    Etiketler: yunanistan turu , yunan adaları , yunan adaları gezisi , Turizm
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