MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Yunanistan cayır cayır yanıyor!

    Yunanistan cayır cayır yanıyor!

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    15 Ağustos 2017 - 15:50Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 15:50

    Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinde hafta sonu 90 ayrı noktada başlayan yangınlar, on binlerce dönüm ormanlık araziyi kül etti.

    Atina’nın kuzeydoğusunda, Kalamos ve Kapandriti ilçelerinde Pazar günü başlayan, esen şiddetli rüzgârların da etkisi ile 25 kilometrelik alana yayılan ve 48 saattir kontrol altına alınamayan yangın, 35 bin dönüm ormanlık arazinin yanısıra 20 evin yanmasına ve 1 itfaiyecinin yaralanmasına neden oldu.

    Bölgede yüzlerce ev ve 2 izci kampı boşaltıldı. Evlerini korku içinde terkeden Kalamos ve Kapandriti sakinleri geceleri birkaç kilometre ötede bulunan sahillerde kalıyorlar. Alevlerin yerleşim merkezlerine yaklaşmasını önlemek için 3 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 72 itfaiye ve 11 askeri araç tahsis edildi. Ayrıca 180 itfaiyeci ve 100 asker görev yapıyor.

    Yunanistan cayır cayır yanıyor

     ADADA OHAL

    Turistik Zakinthos adasında, cuma günü 22 ayrı noktada başlayan ve 12’si hâlâ devam eden yangın nedeniyle OHAL ilan edildi. Çok sayıda Yunan ve yabancı turist korku içinde Zakinthos’u terketti. Belediye Başkanı Kolokaçak “Kundakçıların hedefi olduk. Güzelim adamızı yakmak istiyorlar” dedi.

    Ülkenin güneyindeki Mora (Peloponez) yarımasının İlia bölgesindeki yangın da binlerce ağacın yanmasına yol açtı. 

    Yunanistan cayır cayır yanıyor

    Bu arada, 18 yangın söndürme uçağından sadece 8’inin uçabilecek durumda olduğu ortaya çıktı. İtfaiye teşkilatında çalışan personel sayısının ise 2008’den bu yana 4 bin 200 azaldığı belirtildi.

    Öte yandan, orman yangınları hükümeti ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara neden oldu. Kamu Düzeni Bakanlığı “organize sabotaj olasılığından” sözederken, Adalet Bakanı Stavros Kontonis “Ülkede anormalliği hedefleyen bir plan sözkonusu” dedi.

    Ana muhalaefet partisi Yeni Demokrasi’nin lideri Kiriakos Miçotakis ise “Hükümet, sabotaj teorilerini bırakıp, yangınların söndürdülmesine çalışsın” diyerek tepki gösterdi.

    Etiketler: Yunanistan , Yangın , Atina
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri