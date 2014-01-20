Yunan usulü patates salatası

Ya da biberleri ocağın üzerinde veya fırında közleyebilirsiniz. İsterseniz de haşlayıp zarını soyarak da kullanabilirsiniz.

Köz biberleri incecik halkalar halinde ya da tavla zarı formunda doğrayıp derin bir kaba koyun. Kırmızı soğanı soyup incecik halkalar halinde doğrayın ve elinizle yumuşattıktan sonra biberlerin üzerine ekleyin. Soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesleri de katın. (Kiraz domates kullanacaksanız dörde bölmeniz yeterli olacaktır.)

Zeytinleri ve yine tavla zarı formunda doğradığınız peyniri ilave edip karıştırın. Patateslerin kabuklarını iyice yıkayıp, üzerine tam çıkacak kadar su ve tuz ilavesiyle haşlayın. Yumuşayan patatesleri süzün ve sıcakken kabuklarını soyun. Sonra da kuşbaşı et formunda doğrayarak derin bir kabın içine aktarın.

Üzerine yukarıda hazırladığınız salata malzemelerini ekleyip karıştırın. Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; zeytinyağı, hardal, limon suyu, tuz ve dövülmüş sarmısakları küçük bir kasede karıştırın. Kuru nane, kekik ve kırmızı pul biberi de ekleyip çatal yardımıyla 2-3 dakika daha çırpın. İyice özleşen sosu salatanın üzerine gezdirin. Hepsini iyice karıştırıp servise sunun.

Malzeme listesi

- 5 adet orta boy patates

(20-22 adet küçük taze patates de kullanabilirsiniz)

- 2 adet közlenmiş kırmızı biber

- 1 adet orta boy kırmızı soğan

- 2 adet orta boy domates

(5-6 adet kiraz domates de kullanabilirsiniz)

- 1 su bardağı siyah ya da yeşil zeytin

(kalamata zeytin kullanmanızı tavsiye ederim)

- Kibrit kutusu büyüklüğünde 4 parça sert beyaz peynir (200 gr)

Sos için;

- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

- 2 diş dövülmüş sarmısak

- 1 tatlı kaşığı hardal

- 1 adet limonun suyu

- 2 çay kaşığı tuz

- 2 tatlı kaşığı kuru nane, kekik

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber