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    Yunan savaş gemisi karaya oturdu

    AA
    02.11.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

    Yunan Deniz Kuvvetlerine bağlı bir savaş gemisi "HS Kanaris"in Saronik Körfezi'nde karaya oturduğu bildirildi.

    Yunan Deniz Kuvvetlerinden (YEN) edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Saronik Körfezi'ndeki "HS Kanaris" adlı fırkateynin Atalanti Adacığı civarında karaya oturduğu duyuruldu.

    Fırkateynin, Salamis Deniz Üssü'ne dönerken karaya oturduğu ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Kurtarılan fırkateynin üsse dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

    TÜRK DENİZ KUVVETLERİNDEN KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA

    Türk Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da planlı faaliyet sonrası üsse dönerken geminin karaya oturduğunun öğrenildiği ifade edildi.

    Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Yunan Deniz Kuvvetleri gemide herhangi bir yakıt ya da su sızıntısı meydana gelmediğini, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve dalgıçların yapacağı kaza rapor çalışmalarının ardından ilerleyen saatlerde HS Kanaris'in Salamina Deniz Üssü’ne çekileceğini duyurmuştur."

    Etiketler: yunanistan , savaş gemisi
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