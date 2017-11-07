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    Yunan gümrükçüler yine greve gidiyor

    AA
    07.11.2017 - 16:10 | Son Güncelleme:

    Yunanistan gümrük çalışanlarının, çalışma şartlarında iyileştirme talebiyle 9 Kasım’da yapacağı grev nedeniyle İpsala Sınır Kapısı’ndan TIR geçişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

    İPSALA Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan gümrük çalışanları 9 Kasım’da 24 saat süreyle greve gidecek. Grev nedeniyle Yunanistan’a TIR çıkışının yapıldığı tek sınır kapısı İpsala Sınır Kapısı’ndan geçişlere izin verilmeyecek. Sadece balık taşıyan TIR'lar, geçiş yapabilecek. Küçük araç ve otobüs geçişleri ise kontrollü gerçekleşecek.
    Yunan gümrükçüler, 19 Ekim’de de 24 saat süreyle greve gitmiş, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarındaki geçişlerde aksama yaşanmıştı.

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