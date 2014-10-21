Yunan ezgileri İstanbul’da yankılanacak

Haris Alexiou, cezbedici performanslarıyla iki yıldır konserlerinde kendisine eşlik eden Nouveau Sextet grubu ile bu yıl 5.’si düzenlenen Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri kapsamında 7 Kasım 2014, Cuma akşamı İstanbul Kongre Merkezi’nde İstanbullularla buluşacak.

Rebetiko ve Yunan halk müziği dalında seslendirdiği şarkılarla dünya çapında tanınan Haris Alexiou’nun, her biri Yunanistan’ın en başarılı solo müzisyenlerinden oluşan Nouveau Sextet topluluğu ile birlikte, unutulmaz bir konsere imza atması bekleniyor.

Türkçe’ye uyarlanan ve Sezen Aksu’dan Yeni Türkü’ye birçok ünlü isim ve grup tarafından seslendirilen “Olmasa Mektubun”, “Maskeli Balo” ve “Telli Telli” gibi unutulmaz parçalara imza atan Haris Alexiou, Ege’den göç eden bir ailenin çocuğu olması nedeniyle özellikle İzmir ezgilerine aşina bir sanatçı…