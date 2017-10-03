Yunan emeklilerden maaş kesintilerine protesto

ATİNA’daki Kotzias Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin 500 emekli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü. Maaşlarının kesintiler sebebiyle ‘insanlık dışı’ olduğunu savunan emekliler, ‘Halkı soyuyorsunuz’ ve ‘Memorandumları iptal edin’ yazılı pankartlar açtı.

Emeklilerden oluşan heyetin, üst düzey bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından gösteri sona erdi.

MAAŞLAR 8 YILDA YÜZDE 40 AZALDI

Yunanistan’da mali kriz nedeniyle uygulanan “kemer sıkma” önlemleri son 8 yılda emekli gelirinin ortalama yüzde 40 azalmasına yol açtı.

Bu arada dün meclise sunulan 2018 yılı bütçe tasarısına göre, emeklilik maaşları için ayrılan bütçenin önceki seneye göre düşürülmesi planlanıyor.