Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Yunan emeklilerden maaş kesintilerine protesto

    Yunan emeklilerden maaş kesintilerine protesto

    AA
    03.10.2017 - 13:34 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’ın başkenti Atina’da toplanan emekliler kemer sıkma önlemleri kapsamında maaşlarından yapılan kesintiyi protesto etti.

    ATİNA’daki Kotzias Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin 500 emekli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü. Maaşlarının kesintiler sebebiyle ‘insanlık dışı’ olduğunu savunan emekliler, ‘Halkı soyuyorsunuz’ ve ‘Memorandumları iptal edin’ yazılı pankartlar açtı.
    Emeklilerden oluşan heyetin, üst düzey bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından gösteri sona erdi.

    MAAŞLAR 8 YILDA YÜZDE 40 AZALDI
    Yunanistan’da mali kriz nedeniyle uygulanan “kemer sıkma” önlemleri son 8 yılda emekli gelirinin ortalama yüzde 40 azalmasına yol açtı.
    Bu arada dün meclise sunulan 2018 yılı bütçe tasarısına göre, emeklilik maaşları için ayrılan bütçenin önceki seneye göre düşürülmesi planlanıyor.

    Etiketler: Yunanistan , emekli , Protesto , maaş kesintisi , kemer sıkma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri