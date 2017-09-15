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Hürriyet >Ekonomi>Yunan demiryolu şirketi resmen İtalyanların

Yunan demiryolu şirketi resmen İtalyanların

AA
15.09.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 10:13

Yunan TRAINOSE'nin hisselerinin tamamını, 45 milyon avro karşılığında, İtalyan devlet demiryolları şirketi Ferrovie Dello Stato İtaliane'ye devreden anlaşma imzalandı.

Yunan devlet demiryolları yolcu ve kargo taşımacılığı şirketi TRAINOSE, 45 milyon avroya, İtalyan devlet demiryolları şirketi Ferrovie Dello Stato İtaliane'ye satıldı.

Ülkede özelleştirmeden sorumlu Yunanistan Varlık Geliştirme Fonundan (HRADF) yapılan açıklamaya göre, TRAINOSE'nin hisselerinin tamamını, 45 milyon avro karşılığında İtalyan şirkete devreden anlaşma, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda düzenlenen törende imzalandı.

Yunanistan ve İtalya arasındaki ilk hükümetler arası Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında düzenlenen törene, HRADF Başkanı Lila Çitsoyannopoulou ve İtalyan şirketin CEO'su Renato Mazzoncini'nin katıldı.

500 milyon avroluk yatırım öngörülüyor

Ayrıca Korfu'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, anlaşmanın İtalyan yatırımlarının ilki olduğuna işaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmekte olduğunu söyledi.

Çipras, TRAINOSE'nin özelleştirilmesiyle Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından verilen 700 milyon avronun üzerindeki cezayı ödemekten kurtulduğunu anlatarak, "İtalyan şirket, yaklaşık 500 milyon avro yatırım yapmayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan Başbakan Gentiloni de konsey kapsamında demiryolları özelleştirmesinin yanı sıra çeşitli yatırım fikirlerine ilişkin görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Güneyi ve kuzeyi farklı hızlarla büyüyen bir Avrupa'nın olmaması gerektiğini vurgulayan Gentiloni, "Ekonomi ortamı iyiye gidiyor ve biz de bu fırsatı yakalamalıyız." şeklinde konuştu.

Etiketler: TRAINOSE , Ferrovie Dello Stato İtaliane , Yunanistan Varlık Geliştirme Fonu
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