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    Yunan bayraklı gemi Çanakkale Boğazı'nı alarma geçirdi

    ÇANAKKALE (AA)
    03.01.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde, makine arızası meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Agioi Theodoroi Limanı'ndan Bulgaristan'ın Varna Limanı'na giden 183 metrelik, 31 bin 330 groston ağırlığındaki Yunanistan bayraklı "Platinum" isimli gemide, Sarıçay mevkisi açıklarında makine arızası oluştu. Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

    Gemiden yardım talebi gelmediği öğrenilirken, tankerdeki teknik personelin kendi imkanlarıyla arızayı gidermesi amacıyla Barbaros Plajı açıklarına demir attı. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik nedeniyle Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-9" isimli römorkör gönderilirken Sahil Güvenlik unsurları da çevrede önlem aldı. Bölgede avcılık yapan küçük balıkçı tekneleri ise olumsuz bir duruma karşı buradan uzaklaştırıldı.

    Etiketler: Çanakkale Boğazı
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