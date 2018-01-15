Yunan basını iddia etti: Darbeci asker için MİT-EYP silah çekti

Gazete, Yunan başkentine gelen MİT ajanlarının, 2’nci Derecedeki İltica Komisyonu’nun iltica talebinin kabul etmesiyle polis karakolu nezarethanesinden 29 Aralık’ta serbest bırakılan Özkaynakçı’yı bulmak, Yunan ajanların ise darbeci askeri korumak için seferber olduklarını öne sürdü.

SON ANDA ENGELLENDİ

Gazete “MİT ve EYP ajanları bir defasında yüz yüze geldiler. Silahlar bile çekildi. Tansiyon, daha soğukkanlı olanların müdahalesi sayesinde düştü” diye yazdı. Ancak söz konusu iddiaları doğrulatamadığını da yazan gazete, Özkaynakçı’nın 8 Ocak’ta iltica hakkının geçici olarak durdurulmasında Türk ve Yunan ajanlar arasında yaşanan olayların etkili olduğunu da öne sürdü.