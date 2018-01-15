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    Yunan basını iddia etti: Darbeci asker için MİT-EYP silah çekti

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    15.01.2018 - 00:09 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN’da yayınlanan haftalık “Proto Thema” gazetesi, Türk (MİT) ve Yunan (EYP) ajanları arasında darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı yüzünden büyümesi son anda önlenen ‘sıcak bir olay’ın yaşandığını iddia etti.

    Gazete, Yunan başkentine gelen MİT ajanlarının, 2’nci Derecedeki İltica Komisyonu’nun iltica talebinin kabul etmesiyle polis karakolu nezarethanesinden 29 Aralık’ta serbest bırakılan Özkaynakçı’yı bulmak, Yunan ajanların ise darbeci askeri korumak için seferber olduklarını öne sürdü.

    SON ANDA ENGELLENDİ

    Gazete “MİT ve EYP ajanları bir defasında yüz yüze geldiler. Silahlar bile çekildi. Tansiyon, daha soğukkanlı olanların müdahalesi sayesinde düştü” diye yazdı. Ancak söz konusu iddiaları doğrulatamadığını da yazan gazete, Özkaynakçı’nın 8 Ocak’ta iltica hakkının geçici olarak durdurulmasında Türk ve Yunan ajanlar arasında yaşanan olayların etkili olduğunu da öne sürdü.

    Etiketler: Süleyman Özkaynakçı , FETÖ , gazetehaberleri
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