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    Yunan bakana yanıt: 2019'da o adaların tamamını alacağım'

    DHA
    23.12.2017 - 22:58 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan’ın Ege’de 18 adayı işgal ettiğine ilişkin açıklamaya “Gel de al” karşılığını veren Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a, “2019’da geleceğim, o adaların tamamını alacağım” dedi. 

    ECEVİT GİTTİ ALDI
    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, ‘Gel de al’ diyor. 2019’da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı ‘Gel de al’ diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti, o kadar. 

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    Korkudan cevap bile veremiyor. Hani dünya lideriydin kardeşim, herkes önünde titriyordu. Süleyman Şah Türbesi’ni topraklarımızdan kaçırdık. Sonra da kalkacaksın bana ‘Ben milliyim’ diyeceksin. Olmaz, ben gerekirse orada şehit olurum ama toprağımı korurum. Ege adalarının 18’inde Yunanlılar askeri birliklerini kuracak, askerlerini götürecekler konuşlandıracaklar, ben bunu dile getireceğim, tek cümle bile etmeyeceksin. Kimsin sen? Hani milliydin, niye demedin Yunanistan Savunma Bakanı’na ‘Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anamuhalefet partisini tehdit edemezsin kardeşim.’ Niye demedin?” 

    Öte yandan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kocaeli İzmit’te fabrikadan çıkarılan işçileri de ziyaret etti. Fabrika önünde bekleyen işçilere çay dolduran Kılıçdaroğlu, işçileri dinledi.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
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