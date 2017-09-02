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    Yunan adasına nüfusu kadar Türk turist geldi

    DHA
    02.09.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 11:37

    Uzun bayram tatili Yunan Adalarındaki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türk vatandaşlar Yunan adalarına adeta akın etti.

    Oniki adalar olarak bilinen Dodekanisos adalarında, sadece 600 nüfusubulunan Lipsi adasına, nüfusu kadar Türk vatandaşı turist olarak geldi. Kurban bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenler adeta adalara akın ettiler.

    Lipsi limanında demir atmak için adeta kuyruğa giren Türk bayraklı tekneler adaya bayram havası getirdiler. Aylar önceden bayram tatilinin uzunluğundan haberdar olan ada halkı Türk gemilerini ve feribotlarla gelen Türk vatandaşlarını karşıladılar.

    TÜRK TURİSTLER ADA EKONOMİSİNE BÜYÜK DESTEK

    Bayramın ilk gününde adaya demir adatan teknelerin yüzde 80ininTürk bayraklı olduğunu söyleyen Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos,bu bayram adanın nüfusu kadar Türk vatandaşını adalarına geldiğini ifade ederek Türk turisleri her yıl dörtgözle bekliyoruz. Dostlarımız, kardeşlerimizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk ziyaretçilerimiz ada ekonomisi için büyük önem taşıyor dedi.

    Adadaki eski bir Osmanlı hapishanesini restorana dönüştüren Türk dostu Manolis Hiras, adaya gelen Türk gemileri limanda karşılayarak, dostlarım dediği Türk vatandaşlarına özel menüler hazırlıyor. Hiras; Her bayram Türk dostlarımızla birlikte biz de bayram yapıyoruz. Dünya milletleri arasında en fazla para harcayan ve bizim lezzetlerimizden anlayan Türklerdir. Onlar bizim dostumuz ve herzaman adamızın özel misafirleridir diye konuştu.

    1 MİLYON TÜRK TURİST GİTTİ

    Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Yunanistanın İzmir BaşkonsolosuArgyro Papoulia, geçen yıl Türkiyeden ülkelerine 1 milyon civarında turist geldiğini açıklayarak en büyük hedefleri arasında turist sayısını karşılıklı olarak arttırmak olduğunu ifade etmişti.

    KENDİ KENDİNE YETEN TEK ADA, HERŞEY ORGANİK

    Bayram tatilinde Türklerin en fazla tercih ettiği adalardan biri olan Lipsi Adası Bodrumdan 2.5 saat uzaklıkla, Yelkencilerin gizli cenneti olarak bilenen ada,henüz kitle turizmle bozulmamış sakin küçük bir ada.Güneydoğu Egede bulunan adacık gruplarından oluşuyor. Leros adasının kuzeyinde ve Batnaz adasının doğusunda 16 km kare yüzölçümüve 36 km kıyı şeridiyle sadece 600 kişinin yaşadığı bir ada.

    Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar bir yerleşim yeri olan Lipsi adası yüzölçümü itibariyle Yunanistanda en fazla kiliseye sahip olan ada olarak da biliniyor. Adada 600 kişi yaşıyor olmasına rağmen 52 tane kilise bulunuyor.

    Etiketler: Lipsi , Türkiye , Yunanistan
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