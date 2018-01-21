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    Yunan adası Kalimnos’a askeri inşaat

    Yaşar ANTER/DHA
    21.01.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN'ın Kalimnos Adası'nda askerler tarafından inşaat yapılıyor.

    Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na balıkçıları ve sahil güvenlik botlarını sık sık göndererek gerginliğe neden olan Yunanistan'ın Kalimnos Adası'nda dün görülen hareketlilik dikkat çekti.

    GEMİYLE KAMYON

    Kardak'a yarım mil uzaklıktaki Kalimnos Adası'na Leros ve İstanköy (Kos) Adası'ndan dün sabah roro gemisi ile kamyonlar getirildi. Kamyonların kasasındaki inşaat malzemeleri adadaki askerler tarafından indirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Adaya 50 kadar da asker getirildi. Adanın Kardak tarafına bakan yönündeki gözetleme kulesinin hemen yanında yapılan inşaat çalışması DHA tarafından görüntülendi. Adadaki inşaat çalışmasının ne amaçla yapıldığı merak konusu olurken, Leros Adası'ndan gelen Yunan savaş gemisinin Kalimnos Adası önlerinde güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

    TÜRK BOTU İZLEDİ

    Zaman zaman Kardak'a yaklaşmak isteyen Yunan savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botları engel oldu. Kardak'a yaklaşık 1 mil mesafede devriye gezen 313 no'lu Türk Sahil Güvenlik botu, Kalimnos Adası'ndaki gelişmeleri bulunduğu yerden izledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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