Yunan adalarına Türk akını

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Özgü Alnıtemiz, “Her şey dahil Yunan adaları turlarında yüzde 45’e varan erken rezervasyon kampanyalarımız, güçlü filomuz ve sunacağımız çok cazip fırsatlarla sezona hazırız. Sektörün tüm temsilcilerini ve seyahat tutkunlarını EMITT standımıza bekliyoruz” dedi.

KAMPANYALAR TANITILACAK

Özgü Alnıtemiz sözlerini şöyle sürdürdü: “Efsanevi limanlar, antik şehirler, yerel lezzetler, saklı hazineler ve derin mavinin huzuru bu yıl da Celestyal Cruises’un her şey dahil konforuyla buluşuyor. Türk tatilcilere Yunan adalarını ve cruise’u sevdiren uluslararası cruise markası Celestyal Cruises, dünyanın en büyük beşinci fuarı olan EMITT İstanbul’a katılıyor. 22. EMITT’te de, geçen yıl olduğu gibi 7’nci salonda 120 metrekarelik B710 standında yerimizi aldık. Firmamızın 2018 destinasyonlarını, güçlü filosunu ve erken rezervasyon kampanyalarını tanıtacağız. 26 Ocak cuma günü saat 15.00’te düzenlenecek kokteylde sektörün temsilcilerini ve seyahat tutkunlarını standımızda ağırlayacağız.”

PAZARA İNANCIMIZ TAM

EMITT Fuarı’nda erken rezervasyon fırsatlarının ilgi göreceğini ve fuarın sektörü motive edeceğini belirten Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Özgü Alnıtemiz şunları söyledi. “Celestyal Cruises olarak 2018’de 35 bin Türk yolcuyu Yunan Adaları’nda gezdirmeyi hedefliyoruz. Bu sezon da hedeflerimize ve Türkiye pazarına olan inancımız tam. Erken rezervasyon kampanyalarımızla misafirlerimize kabin kategorisine, depar tarihine ve gemisine göre yüzde 45’e varan indirim avantajlı fiyatlar sunuyoruz. 249 Euro’dan başlayan turlarımız, Türk gezginlerinin en çok tercih ettiği her şey dahil sisteminde hizmet vermeye devam edecek. Görüyoruz ki Türk tatilciler de artan bir bilinçle erken rezervasyon avantajının farkında.”

CRUİSE TURLARINI SEVDİRDİK

BU sezon tatilcelere sunacakları çok cazip fırsatlar olacağının altını çizen Özgü Alnıtemiz, “Bu yılki hedeflerimizden biri 7 gecelik turlarımıza ağırlık vermek. Bu turlarımızda Mikonos’ta 1 gece konaklamalı 1 tam gün, Santorini’de 1 gece konaklamalı 2 tam gün geçirilecek. Yıldız adaları doyasıya yaşatacağız. Son birkaç yıldır 3-4 gecelik tur alternatifleriyle Türk tatilciye cruise’u sevdirdik. Şimdi hedefimiz Türkiye çıkışlı limanlardan bindirip onlara gerçek cruise deneyimi olan 7 gecelik seyahati yaşatmak olacak” diye konuştu.