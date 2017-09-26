Yunan adalarına ticari yat seferleri yasaklandı

Bakanlıktan Bölge Liman Başkanlıklarına gönderilen yazıda, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren liman çıkışlarına izin verilmemesi

gerektiği kaydedildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan da TRT Haber canlı yayınında yasak kararını doğrulayarak şunları söyledi:

BEYAZ BAYRAK RISKI

“Bu iddia değil, doğru. Bugünden(dün) itibaren ticari yatların Yunanistan’a seyrini durdurduk. Yunanistan kuralları ihlal ederek 24

metrenin altında bu tip küçük ticari tekneleri de denetleyip kuralları taşımıyor diye tutmaya başlayınca bu Türkiye’nin beyaz bayrak

ülkesi olma özelliğini riske sokar hale geldi. Bu da katlanılabilir bir durum değildir. Biz muhataplarımızı da uyardık, uzmanlarımızı da gönderdik. Dedik ki bu istisnayı uygularsanız, bu ticari yatlarımız Yunan adalarına gitsin gelsin elbette sizin ticaretinize de katkı

koysun. Ancak bu kuralla ilgili Yunanistan tavrını sürdürdükçe biz bu teknelerin gidişine izin vermeyeceğiz. Ayrıca 12 Ekim’de bende Yunan

muhatabımla görüşmek üzere Yunanistan’a gideceğim orda masaya yatıracağız. Onlar kurallara uymayı kabul ederse biz bu işin önünü açarız, aksi

takdirde beyaz bayraktan düşme riskini ülke olarak alamayız.”

FİRMALAR DUYURDU

Seferihisar - Sisam adası arasında sefer yapan Samos Star firması müşterilerine yasağı sosyal medya sayfalarından şöyle duyurdu:

"Çok değerli Ada severler, Turkiye Cumhuriyeti Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 25 eylül 2017 (bugün) almış olduğu önlem üzerine, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren , Yunan Adalarına düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin , Yunanistan Karasularına sefer yapması yasaklanmıştır. Bilgi olarak yayınlamakta gerek duyduğumuz bu önlemin en kısa zamanda çözülmesi ve her iki yakanın tekrar iyi bir işbirliği içerisinde barış, kardeslik icinde kucaklaşmasını diliyoruz."

Edinilen bilgiye göre Yunanistan'ın Kos ve Rodos Adası'na sefer yapan 4 ticari yat ile Kalamaki Limanı'na sefer yapan bir yük gemisinin tutuklanmasının bu kararda rol oynadığı ifade edildi. Yunan adalarına sefer düzenleyen bazı turizm firmalarının sayfalarından 12 Ekim itibari ile turlarını durduracağını açıkladığı bazılarının ise resmi yazı ulaşmadığını bildirdiği görüldü.