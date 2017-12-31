Yunan adalarına feribot çıkarması

TÜRKİYE’de turizm sektörü 2017’de bir toparlanma süreci yaşadı. Kişi başı yapılan ortalama turist harcamaları istenilen seviyede olmasa da, doluluklarda artış yaşandı. Yurtiçinde tatil yapan yerli turist sayısı da otelcileri ve acenteleri memnun etti. Ancak özellikle yaz sezonu boyunca Yunan adalarında tatil yapan Türk turist sayısındaki artış en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Sektör temsilcilerine göre Yunan adalarının ekonomisi Türk turistler sayesinde çok hızlı toparlandı. Türklerin, Yunan adalarının en önemli müşterileri arasında yer aldığına dikkat çeken sektör temsilcileri 2017’de Yunan adalarına giden Türk turist sayısını 500 bin ile 600 bin kişi arasında olduğunun tahmin edildiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına çıkışı izne tabi tutulan devlet memurlarının, izinlerinin kaldırılmasıyla bu sayının 2018’de daha da artmasının beklendiği dile getirildi. Yunanistan’a giden toplam Türk turist sayısının ise 800 bini aşacağı tahmin ediliyor.

GÜNDE 3 BİN KİŞİ

Marmaris ve Bodrum çıkışlı olarak Yunan adalarına feribot seferi yapan Yeşil Marmaris şirketinin Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan, “Yunan adalarına toplamda 600 bine yakın kişi gidiyor. Bunların yaklaşık 500 bini deniz yoluyla, yani feribotlarla Yunan adalarına gidiyor” dedi. Yunan adalarına seferlerin Marmaris, Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Seferihisar ve Sığacıktan yapıldığını söyleyen Erarslan, “Yunan adalarına en çok yaz döneminde turist götürülüyor. Okullar kapandıktan sonra başlıyor, okullar açılana kadar yoğunluk devam ediyor. Her gün söz konusu bölgelerden Yunan adalarına ortalama 3-4 bin kişi taşınıyor. Sadece kendi firmamız olarak 150 bin kişiyi Yunan adalarına götürdük” dedi.

20 EURO’YA ADALARA

3-4 yıl öncesine kadar Yunan adalarının çok revaçta olmadığını söyleyen Erarslan, “Kurlarda yaşanan yükseliş sebebiyle yurtdışında tatil yapmak isteyen Türkler, geçmişte önce İtalya ve İspanya tercih ederken, şimdi daha yakın ve ulaşımı kolay olan Yunan adalarını ilk sıraya aldı. Türkiye’den Yunan adalarına gitmenin bedeli yoğun sezonda gidilecek adanın uzaklığına göre 20 ile 40 Euro arasında değişiyor. Bu ücrete geri dönüş de dahil oluyor. Ayrıca Yunan adalarında daha uygun fiyatlara tatil yapılması da Türk turisti adalara çekiyor” diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA 20 KİŞİYE DÜŞÜYOR

ŞİRKET olarak 450 kişilik katamaranlarla Yunan adalarına sefer düzenlediklerinin altını çizen Erarslan, “Bütün yıl adalara sefer düzenliyoruz. Yüksek sezon dışında kışın da adalara sefer var. Ancak haftada 3 günde düşüyor. Yaz ayında 450 kişi ile seyahat ederken, kış aylarında bu rakam 20 kişiye kadar düşüyor” dedi. Gittikleri adalardan Türkiye’ye Yunan turist de getirdiklerine değinen Erarslan, “Türk turist kadar yoğun olmasa da özellikle Bodrum’a Yunan turist getiriyoruz” dedi.