Yumuşak Futbol

Erdoğan Aksoy yazıyor

İşte maçın tüm özeti buydu. Annemle papaz olmadan televizyondaki tüm maçları seyredebilmek için eve ayrı bir televizyon alan Babam bile tüm dünyanın gıpta ettiği böyle bir derbiyi seyretmek istemiyordu.

Oyuna G.Saray Nonda ile başlayarak kesin galibiyet amacı ile başladığını belli etti. Skibbe’nin bu hamlesine Denizli de karşı hamle ile cevap vererek henüz sakatlıktan çıkan Tello ile Delgado ikilisine forma verdi. Böylece her iki takmın teknik direktörleri de yanlışa yanlış ile cevap verdiler.

Denizli takımda sol bek oynayabilecek tek futbolcu Seriç’i sahaya sürmüştü. Bu kadro ile aslına bakarsanız Denizli kendi bindiği dalı kesmişti. Çünkü Nondalı G.Saray’ın karşısına Tello-Delgado ikilisi ile çıkmayıp koşan adamları tercih etseydi oyunun başlangıcında bile avantaj elde edebilirdi. Çünkü G.Saraylı oyuncuları tek tek ele aldığımızda kaliteli fakat mücadele gücü az futbolcular olduğunu görüyoruz. Kaldı ki daha önce yazdığım yazıda belirttiğim gibi yağmurlu bir günde Tello-Delgado gibi oyunu tek yönlü oynayan oyuncuların pek yararlı olamayacağı belli idi.

İlk yarı ev sahibi takım lehine 2-1’lik skorla bitti. Maçı seyredemeyen sporseverler zanneder ki yüksek tempoda ve ataklarla geçen bir futbol oynandı. Halbuki az biraz futboldan anlayan seyirciler saç baş yoldular. Atılan 3 golden daha çok “yenilen 3 gol” vardı.

Bir takım küçülmeye görsün. Hakemin verdiği kararlardan başlayın da topun sizi sevmemesine kadar her şey aleyhinize döner. Aynen Beşiktaş’ın içine düştüğü durum gibi. İlk yarı boyunca futbol oynandığına dair tek gösterge Tello’nun verdiği pası Delgado’nun golle sonuçlandırdığı atağı idi. Onun dışında tüm futbolcular tel tel döküldüler. Özellikle Holosko gereksiz yere yaptığı penaltı ve oynadığı futbol ile Beşiktaşlı sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

İkinci yarı ilk yarıyı arattı dersek yeridir. Delgado gördüğü amatörce kırmızı kart ile Beşiktaş’taki tüm kredilerini tüketti. Kendi yaptığı ilk faulde sarı kartı yiyen Delgado, ister istemez anlık bir refleksle yaptığı hareket neticesinde kırmızıya dönüşüverdi birden. Ne kadar delikanlı hakem diyesimiz geliyor içimizden ama demiyoruz. Çünkü hakem o kadar ters kararlar verdi ve belli bir standart tutturamadı ki anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe maçlarında hakemler ele atılan golleri bile vermek için bahaneler ararken, bir Anadolu takımının oyuncusunun bile atılmaması gereken bir pozisyonda koskoca Beşiktaş kaptanının atılması, hakemlerin 3 büyükler içinde sadece Beşiktaş’tan çekinmediğini gösterdi bize.

10 kişi kalıp 3. golü yedikten sonra bile gol atabildi Beşiktaş. Hem de gerçek bir gol. Holosko mükemmel bir gol attı ve maçı bırakmayacaklarını gösterdi. Bu sefer de Skibbe’nin imdadına Denizli yetişti. Sahada alternetifleri olmadığından değişmeyecek 2 futbolcu Nobre-Seriç yerine Bobo-U.İnceman ikilisini oyuna aldı. İyi de Sayın Denizli; solda kimi oynatmayı düşündünüz? Zaten hemen akabinde U.İnceman cezasını kesti ve amatör takımlarda bile görülmeyecek bir penaltı yaptırdı. Yenilen 2 golün ikisinin aptalca penaltılar sebebiyle yenildiğini hatırlatmak isterim.

G.Saray rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile futbolunu kabul ettiremedi. Çünkü hakikaten çok “yumuşak” futbol oynuyorlar. Adı “Cam Adam” olan G.Zan bile fizik olarak ezdi G.Saray forvetini. Hatta Beşiktaş 10 kişiyle bile daha fazla gol pozisyonu buldular. Fakat Beşiktaş o kadar küçülmüş ki ve o kadar kötüydü ki inanılır gibi değil. Tüm kadronun aldıkları paraların karşılığını vermeleri gerekiyor. Başkanın siciline baktığımızda içimizden “tabii alabilirlerse” demek geliyor nedense.

Ben bu maçtan ve futboldan zevk almak bir yana üzüntü duydum. Böyle bir futbol olmaz. İhanet ediyorlar futbola sahadaki tüm futbolcular. Önlerinden geçen topa müdahele edemiyorlar fakat çok güzel rol yapıyorlar, kendilerini yerlere atıp türlü türlü numaralar çekiyorlar. Normal koşullarda atılan gollerin pozisyonlarının aşağıdaki gibi cereyan etmesi gerekirdi:

Servet: Gol olmamalıydı: Rüştü gibi bir kaleci bu topu elinden kaçırmamalıydı.

Delgado: Gol olmamalıydı: Güzel bir gol olmasına rağmen Dünya yıldızı Arda ofsaytı bozmamalıydı.

Baroş: Penaltı olmamalıydı: Holosko’ya sormak lazım, ne oldu da faul yaptın?

Delgado: Kırmızı kart verilmemeliydi: Hakemin bu standardını sene boyunca sürdürüp sürdürmeyeceği takip edilmeli.

Baroş: Gol olmamalıydı: 1. ligdeki bir defans böyle bir gol yiyebilir ama sözleşmeleri bitince para istemeye yüzleri olmaz.

Holosko: Maçtaki tek gerçek gol.

Baroş: Gol olmamalıydı: U.İnceman’a söyleyecek bir şey bulamıyorum.

Maç sonuçları varsayımlara göre belirlenemese de atılan gollerin durumları da aşikardır.

Takım 10 kişi kalmış ve hemen akabinde 3. golü yemiş, tribündeki Yıldırım Demirören golü alkışlıyor. Sayın Yıldırım Demirören; madem futbolu bu kadar çok seviyorsunuz, o halde gidiniz lütfen. Çünkü bu takım sizin eseriniz.