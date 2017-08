Yumurtanız nasıl olsun?

HOLLANDA’da patlak veren ve Avrupa’da hızla yayılan ‘zehirli yumurta’ skandalı 15 ülkeye sıçradı. Avrupa Komisyonu zehirli yumurtaların Hong Kong ve İsviçre’deki çiftliklerde de görüldüğünü açıkladı. Tavuk çiftliklerinde haşerelere karşı kullanılan ‘Fipronil’ isimli ilacın yumurtalara karışması nedeniyle sorun yaşanırken, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, zehirli yumurta ile ilgili 26 Eylül de AB bakanlarının katılacağı bir kriz toplantısı yapılacağını ifade etti. Daha önce de Avrupa Komisyonu, Belçika’nın zehirli yumurta skandalında ‘sessiz kaldığı’ iddiaları üzerine inceleme başlattığını açıklamıştı. Belçika, ülkedeki 57 tavuk çiftliğinde yaşanan sorunla ilgili soruşturma başlatmamakla suçlanırken, AB mevzuatına göre ‘Avrupa Uyarı Sistemi’ne bilgi verilmesi gerekiyordu. BBC Türkçe’nin haberine göre de Belçika Federal Gıda Güvenliği Dairesi’nin ise hazirandan bu yana durumdan haberi olmasına rağmen harekete geçmediği öğrenildi. Danimarka Veterinerlik ve Gıda Dairesi tarafından yapılan açıklamada da, Danimarka’da 20 ton zehirli yumurta satıldığı belirtildi. Açıklamada, yumurtaların haşlanmış ve soyulmuş olarak kafe ve yemek firmalarına satıldığı ifade edildi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı da, Hollanda’daki çiftliklerden ithal edilen böcek ilaçlı yumurtaların sayısının yaklaşık 700 bin olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE’DE YASAK

Peki Avrupa ülkeleri zehirli yumurtalarla uğraşırken, Türkiye’de neler yaşanıyor. Skandalın patlak vermesinin ardından konuştuğumuz yetkililer, söz konusu ‘Fipronil’ isimli ilacın Türkiye’de kullanılmasının uzun süredir yasak olduğunu, bugüne kadar bu ilacın kullanımı ile ilgili denetimlerde bir şeye rastlanılmadığını söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri de sorunun Avrupa ülkelerinde yaşandığını, Türkiye’de bir problem olmadığı için açıklama yapılmayacağını, ayrıca ‘Fipronil’ isimli ilacın kullanımının Türkiye’de yasak olduğunu ifade etti.

DENETİM ÇOK SIKI

‘Fipronil’ denilen ilacın kedi ve köpeklerde bitlerin ölmesi için kullanıldığını dile getiren Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, “Bu ilacın tavuk çiftliklerinde kullanılması mümkün değil. Sürekli denetleniyoruz. Kullandığımız yemden ilaçlara kadar her şeyde sıkı denetim var. Böyle bir sorunun ortaya çıkması mümkün değil” dedi. Zehirin ortaya çıktığı ülkelerden birçok ülkeye ihracat yapıldığına dikkat çeken Hasan Konya, “Ancak biz yumurta ithalatı yapmıyoruz. Aksine yumurta ihracatı yapan bir ülkeyiz. İhracat ülkelerimizde Ortadoğu ve Körfez ağırlıklı” diye konuştu.

ETKİSİ UZUN SÜRÜYOR

TÜRKİYE’de bir yumurta üreticisi konu hakkında şunları söyledi: “Çiftliklerde kullandığımız her ürününün izinli olması gerekiyor. Biz de çiftliklerde bit ilacı kullanıyoruz. Bu ilaçlar yetkili bakanlıkların onayından geçiyor. Şu anda kullandığımız bit ilacının etkisi en fazla 3 hafta sürüyor. Sonra yeniden ilaçlama yapıyoruz. Ancak bu ‘Fipronil’ isimli ilacın etkisi çok daha fazla. Bu yüzden bu ilacı kullanmış olabilirler.”

TÜRKİYE’DE FİYATLAR ARTMAZ

AB ülkelerinde yumurta ihtiyacı duyulması halinde Türkiye’den bir satışın olup olamayacağını sorduğumuz Hasan Konya, “Türkiye AB ülkelerine de yumurta satabilir. Kapasitemiz yeterli. Yüzde 30’a yakın bir üretim fazlamız var. Bunu Avrupa’ya satabiliriz. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Türkiye’deki yumurta fiyatlarına bir etkisi olmaz. Çünkü fazla olan kapasitemizi AB’ye satmış olacağız” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL HOLLANDA 10 MİLYAR ADET ÜRETTİ

İNGİLTERE Yumurta Endüstrisi Konseyi, vatandaşlara yerli yumurta kullanma tavsiyesinde bulunurken, Avrupa’da yumurta ihracatında öncü rol oynayan Hollanda’daki bine yakın tavuk çiftliğinin geçen sene 10 milyara yakın yumurta üretimi yaptığı tahmin ediliyor.

TÜRK İHRACATÇISI UMUTLANDI

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, AA’ya yaptığı açıklamada, Avrupa’da yumurta ihtiyacının şimdilik Polonya ve Romanya’dan karşılanacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Girit, “Oluşacak güven sorunu ve bizim yumurtalarımızda böyle bir şey olmaması pazarların bize yönelmesini sağlayacak. Satışların artmasını bekliyoruz” dedi.

19 TAVUKÇUYA SORUŞTURMA

REKABET Kurumu rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturduğu 19 firmanın ismini açıkladı. Soruşturulanlar arasında Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği de bulunuyor. İsmi açıklanan firmalar şunlar; Ak Piliç, As Piliç, Bakpiliç, Banvit, Beypi, Bupiliç, CP, Civkur, Ege-Tav, Erpiliç, Garip Tavukçuluk, Gedik Tavukçuluk, Hastavuk, Keskinoğlu, Abalıoğlu, Şahin Tavukçuluk, Şenpiliç, Tad Piliç, Yemsel Tavukçuluk. Rekabet Kurumu tarafından, beyaz et sektörüne ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın açıldığını Hürriyet, 4 Ağustos’ta gündeme getirmişti.