Yumurtalı mantarlı menemen

Üzerine limon suyu gezdirilip bir kenarda bekletilir. (Limon suyu mantarın kararmasını önleyecektir.)

Diğer taraftan, zeytinyağı orta boy bir tencere ya da tavada kızdırılır. İncecik doğranmış soğanlar ve yine ince dilimlenmiş sarmısaklar kızgın yağda, sürekli karıştırılarak 2-3 dakika kavrulur.

Mantarlar tekrar yıkanıp süzüldükten sonra kavrulan soğanların üzerine aktarılır. Ayıklanıp iri halkalar halinde doğranmış yeşil biberler de hemen eklendikten sonra karıştırılır. Tuz ve karabiber serpiştirilip 7-8 dakika kavrulur.

Mantarlar suyunu çekince tavla zarı formunda doğranmış domatesler ilave edilir. Yemek, ara sıra karıştırılarak yaklaşık 5 dakika pişirilir. Mantarların arasında, yumurta adedi kadar boşluk açılıp, yumurtalar açılan çukurlara kırılır.

Tencerenin kapağı kapatılıp, kısık ateşte, yumurta beyazları pişip, sarıları hafif sulu kalıncaya kadar, 2-3 dakika pişirilip ocaktan alınır.

Üzerine incecik kıyılmış maydanoz serpiştirilip kapağı tekrar kapatılır. İstenirse, kırmızı pul biberle süslenip, sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

400-500 gr taze mantar

(kültür ya da kestane mantarı da kullanılabilir)

2 adet limonun suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarmısak

1-2 adet sivri biber

4-5 adet orta boy domates

2 çay kaşığı tuz, karabiber

1 demet maydanoz

2-3 adet yumurta