Yumurtalarınızı dondurmak ister misiniz?

Başarı oranı yüzde 90

Yeni laboratuvarlar sayesinde bir yumurtanın dondurulduktan sonra sağlıklı bir şekilde çözdürülmesinin başarı oranı yüzde 90’a ulaşmış durumda. Bu yumurtalarla yapılan aşılamaların tutma olasılığı ise yüzde 40-50 oranlarında. Bu da tüp bebek başarı oranlarıyla neredeyse aynı olduğundan bu yöntemin güvenle kullanılabileceğine dair büyük bir umut oluşturuyor.

İşlem nasıl yapılıyor?

Yumurtalıklarını dondurmak isteyen kadınlar için işlem oldukça basit. Adet döneminin ilk 3 gününde ultrason değerlendirmeleriyle birlikte yumurta geliştirici tedaviye başlanıyor. Günde bir defa yapılan iğnelerle 10-12 gün boyunca yumurtalar takip ediliyor ve belli bir olgunluğa eriştiklerinde son bir iğne yapılıp 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi yapılıyor. Yumurta toplama gününde en az 6 saatlik açlıkla hastaneye geliniyor ve hafif bir anestezi altında yumurtalar alınarak, uzman tarafından temizlendikten sonra donduruluyor. Bakire olan kadınlar da bu işlemi yaptırabiliyor. Bu kişilere karından ultrasonla takip sağlanıyor ve karından yumurta toplama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Dondurulan yumurtalar -196 derecede yasaların izin verdiği süre olan 5 yıl, daha sonra da onay verilerek daha uzun süre saklanabiliyor. Bu saklanan yumurtalarla menopoza girilmiş olsa da hamile kalma şansı devam ediyor.

Kimler yumurta dondurabiliyor?

Ülkemizde yakın süre öncesine kadar sadece kanser hastalarına yumurta dondurma hakkı tanınıyordu. Hastalığı nedeniyle hamile kalma olasılığı düşmüş ya da belli bir süre ortadan kalkan hastaların yumurtalıkları dondurulup saklanıyor ve sonrasında gebelik için çözdürülebiliyordu. Yakın zaman önce Sağlık Bakanlığı’nın aldığı bir kararla erken menopoza girme riski taşıyan bekar kadınlar da bu riskleri ispatlandığında yumurtalıklarını dondurabiliyorlar.