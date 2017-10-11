Yumurtalarınızı dondurmak ister misiniz?

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Başarı oranı yüzde 90
Yeni laboratuvarlar sayesinde bir yumurtanın dondurulduktan sonra sağlıklı bir şekilde çözdürülmesinin başarı oranı yüzde 90’a ulaşmış durumda. Bu yumurtalarla yapılan aşılamaların tutma olasılığı ise yüzde 40-50 oranlarında. Bu da tüp bebek başarı oranlarıyla neredeyse aynı olduğundan bu yöntemin güvenle kullanılabileceğine dair büyük bir umut oluşturuyor.
İşlem nasıl yapılıyor?
Yumurtalıklarını dondurmak isteyen kadınlar için işlem oldukça basit. Adet döneminin ilk 3 gününde ultrason değerlendirmeleriyle birlikte yumurta geliştirici tedaviye başlanıyor. Günde bir defa yapılan iğnelerle 10-12 gün boyunca yumurtalar takip ediliyor ve belli bir olgunluğa eriştiklerinde son bir iğne yapılıp 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi yapılıyor. Yumurta toplama gününde en az 6 saatlik açlıkla hastaneye geliniyor ve hafif bir anestezi altında yumurtalar alınarak, uzman tarafından temizlendikten sonra donduruluyor. Bakire olan kadınlar da bu işlemi yaptırabiliyor. Bu kişilere karından ultrasonla takip sağlanıyor ve karından yumurta toplama işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Dondurulan yumurtalar -196 derecede yasaların izin verdiği süre olan 5 yıl, daha sonra da onay verilerek daha uzun süre saklanabiliyor. Bu saklanan yumurtalarla menopoza girilmiş olsa da hamile kalma şansı devam ediyor.
Kimler yumurta dondurabiliyor?
Ülkemizde yakın süre öncesine kadar sadece kanser hastalarına yumurta dondurma hakkı tanınıyordu. Hastalığı nedeniyle hamile kalma olasılığı düşmüş ya da belli bir süre ortadan kalkan hastaların yumurtalıkları dondurulup saklanıyor ve sonrasında gebelik için çözdürülebiliyordu. Yakın zaman önce Sağlık Bakanlığı’nın aldığı bir kararla erken menopoza girme riski taşıyan bekar kadınlar da bu riskleri ispatlandığında yumurtalıklarını dondurabiliyorlar.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün