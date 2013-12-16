Özellikle, sadece insanlara gıda maddesi olmak için yetiştirilen tavuklar ve onların yumurtaları hakkındaki tartışmalar ayyuka çıkmış durumda. Bu durum hem hayvan hakları savunucuları hem de sağlıklı beslenme uzmanları tarafından sık sık dile getiriliyor.

İşte bu tartışmalar gıda teknolojisi uzmanlarını da harekete geçirmiş olacak ki, Amerika’da ilk bitkisel formüllü yumurta üretilip satışa çıkarılmış.

Bill Gates ve Peter Thiel’in de desteğiyle piyasaya sürülen ve tadı ve bileşimiyle yumurtanın ikizi olan bitkisel ürün yakında başta İngiltere olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde raflara çıkmayı bekliyormuş. Kaliforniya’da zaten satışta olan bitkisel yumurtanın adı ise “beyond eggs”, yani yumurtaların ötesi.

Beyond Eggs’in üreticisi Josh Tetrick, bir gazeteye verdiği röportajda şöyle söylemiş: “Yumurta, hem kullanıldığı alanlar hem de besleyicilik açısından gerçekten inanılmaz bir gıda. Yumurtayla ilgili ne yapacağımızı düşünmeye başladım. Kanada’da yetişen bir bezelye cinsiyle Güney Asya’da kolayca bulunan bir fasulye türünü karıştırdık. Kattığımız bazı bitkisel özler de bize Beyond Eggs’i sağladı.” Tetrick, ürünlerinin GDO içermediğinin de altını çizmiş.

Kerevizli tomtom mezesi

Tavuk etini üzerine çıkacak kadar suyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün.

Soğuyan eti küçük parçalar halinde didikleyin.

Didiklediğiniz parçaları kaba aktarın. Tavuk suyundan da yarım su bardağı kadar ilave edin.

Salatanın sosunu için, mayonez ve yoğurdu derin bir kapta karıştırın. Dövülmüş sarmısakları ve limon suyunu katın. Tuz ve pulbiberi ekleyip çatalla çırparak malzemeleri iyice karıştırın.

Karışımı bir kenarda bekletin.

Kerevizin kabuklarını soyup rendenin iri gözüyle rendeleyerek tavukların üzerine ekleyin.

Dereotunu ayıklayıp incecik doğrayarak tavukların üzerine aktarın. Sonra da tavuklu kerevizi mayonezli sosun içine aktarın.

Bir taraftan malzemeleri karıştırmaya devam ederken, bir taraftan da iri çekilmiş ceviz içini ilave edip iyice harmanlayın.

Karışımı salata tabağına aktarıp üzerini tatlı elma dilimleri ve bütün haldeki cevizlerle süsleyerek servise sunun.

Malzeme listesi

Yarım adet tavuk göğüs eti

Yarım su bardağı tavuk suyu

2 adet iri boy kereviz

1 demet dereotu

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

Sosu için;

1-2 tepeleme yemek kaşığı mayonez

6 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt

3-4 diş sarmısak

2 çay kaşığı tuz, pulbiber

2 yemek kaşığı limon suyu