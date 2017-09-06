'Yumurtalarımızda fipronil bulunmaz'

Reuters’ın haberine göre Sungur, fipronil bulunduğuna yönelik açıklamaların dayanağı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek, “Türkiye’de Tarım Bakanlığı’na kayıtlı ve izinli firmalar var. Bizim çiftliklerimiz denetim altında, gıda kodeksine göre denetime tabi, Gıda Bakanlığı bu konu ile ilgili numuneler almıştı. Onlardan açıklama bekliyoruz. Bakanlığın üretici ve tüketiciyi bir madde olmadığını açıklayarak rahatlatması gerekir” dedi. “Türkiye’deki yumurtalarda bu maddenin olduğuna dair bilimsel bir veri yok” diyen Sungur, resmi kayıtlı üreticilerin ürettiği yumurtaların izlenmesinin kolay olduğunu ancak kayıt dışı üretim yapanların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Sungur, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nden açıklama beklediklerini aksi taktirde kendilerinin de mağdur olduklarını kaydetti.



Birlik sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye, Avrupa’nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda “Fipronil” maddesinin bulunduğu iddialarıyla başlayan krizi yakından takip ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, krizle ilgili izleme çalışması başlatmıştı.