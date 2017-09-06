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'Yumurtalarımızda fipronil bulunmaz'

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 23:58 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 23:58

YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, bakanlık tarafından denetlendiği için Türkiye’deki resmi yumurta üreticilerinin ürünlerinde Fipronil bulunamayacağını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu konuda açıklama yapması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin aralarında olduğu 40 ülkede yumurtalara Fipronil adlı haşere ilacının bulaştığının tespit edildiği ileri sürülmüştü.

Reuters’ın haberine göre Sungur, fipronil bulunduğuna yönelik açıklamaların dayanağı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek, “Türkiye’de Tarım Bakanlığı’na kayıtlı ve izinli firmalar var. Bizim çiftliklerimiz denetim altında, gıda kodeksine göre denetime tabi, Gıda Bakanlığı bu konu ile ilgili numuneler almıştı. Onlardan açıklama bekliyoruz. Bakanlığın üretici ve tüketiciyi bir madde olmadığını açıklayarak rahatlatması gerekir” dedi. “Türkiye’deki yumurtalarda bu maddenin olduğuna dair bilimsel bir veri yok” diyen Sungur, resmi kayıtlı üreticilerin ürettiği yumurtaların izlenmesinin kolay olduğunu ancak kayıt dışı üretim yapanların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Sungur, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nden açıklama beklediklerini aksi taktirde kendilerinin de mağdur olduklarını kaydetti.

Birlik sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye, Avrupa’nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda “Fipronil” maddesinin bulunduğu iddialarıyla başlayan krizi yakından takip ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, krizle ilgili izleme çalışması başlatmıştı.

Etiketler: yumurta , zehirli yumurta , gazetehaberleri
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