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    Yumurta skandalında suç örgütleri şüphesi

    Deutsche Welle Türkçe
    08 Ağustos 2017 - 10:41Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 10:48

    Almanya Tarım Bakanı zehirli yumurta skandalına kasıtlı yol açılmış olabileceğini söyledi. Organize suç örgütlerine işaret eden Bakan Schmidt, suçluların cezalandırılmasını talep etti.

    Yumurta skandalında suç örgütleri şüphesi

    ALMANYA Tarım Bakanı Christian Schmidt, zararlı böcekle mücadelede kullanılan zehrin yumurtalara kasıtlı olarak bulaştırılmış olabileceğini söyledi. Suç unsuru taşıyan örgütlü eylemlerin mutlaka üzerine gidilmesi gerektiğini belirten Schmidt, yumurta skandalına sebebiyet verenlerin suç işlediklerini ve mutlaka cezalandırılmalarının gerektiğini dile getirdi. Faillerin Belçika ve Hollanda’da bulunabileceklerini söyleyen Almanya Tarım Bakanı, fipronilin böcek ilacına nerede karıştırıldığının araştırıldığını açıkladı.

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    BAKANDAN BELÇİKA’YA ELEŞTİRİ
    Christian Schmidt ARD televizyonuna verdiği demeçte Belçika makamlarını eleştirdi ve yetkililerin fipronilli böcek ilaçlarından çoktandır haberdar olduklarını söyledi. Haziran ayında durumu öğrenip temmuz sonunda bilgi vermenin acil uyarı sistemiyle bağdaştırılamayacağını belirten Almanya Tarım Bakanı, konunun Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi’nde görüşülmesini talep etti. Belçika ve Hollanda skandalın aydınlatılmasına yardımcı olunacağını duyurdu.
    Christian Schmidt zehirli yumurtaların toplatıldığını ve satıştaki yumurtaların sağlığa zararlı maddeyi içermediğini söyledi. Büyük ihtimalle piyasada zehirli yumurta kalmadığını belirten Almanya Tarım Bakanı gıda maddesi üretiminde kullanılan zehirli yumurtalarla ilgili araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
    Hollanda, Belçika ve Almanya’nın ardından zehirli yumurtalar İngiltere ve Fransa’da da tespit edilmişti. Almanya, Belçika ve Hollanda’da soruşturma sürüyor.

     Yumurta skandalında suç örgütleri şüphesi

    Etiketler: Belçika , zehirli yumurta , ALMANYA , HOLLANDA , böcek ilacı
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