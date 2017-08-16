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    Yumurta skandalı 19. ülkeye sıçradı!

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 07:39Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 07:39

    AB üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre, Hong Kong ve Güney Kore'de görülen böcek ilaçlı yumurtalara Macaristan'da da rastlandı.

    Ulusal Gıda Güvenliği Ofisince yapılan açıklamada, böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünlerin ülkede de görüldüğü ifade edildi.

    Söz konusu ürünlerin Almanya'dan Macaristan'a ithal edildiği belirtilen açıklamada, Tarım Bakanlığının 4 Ağustos'tan itibaren ülkeye giren yumurta ya da yumurta içeren tüm ürünleri kontrol edeceği, kontrollerin ay sonuna kadar süreceği kaydedildi.

    AB, böcek ilaçlı yumurta veya bu yumurtaları içeren ürünleri 15 üye ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'un da aldığını açıklamıştı.

    Önce Almanya, Belçika ve Hollanda'da ortaya çıkan daha sonra diğer üye devletlere yayılan skandalın, sanıldığından daha fazla ülkeyi etkilediği ortaya çıkmıştı.

    AB Komisyonunun Tarım ve Ticaret Sözcüsü Daniel Rosario, Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda'da "fipronil" kullanılan çiftliklerin faaliyetlerinin engellendiğini kaydetmişti. Dünya Sağlık Örgütünün, "orta düzeyde zararlı madde" olarak nitelendirdiği fipronilin, çok fazla tüketilmesi durumunda böbreklere, ciğerlere ve tiroit bezine zarar verebileceği belirtiliyor.

    Etiketler: AB , ALMANYA , YUMURTA
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