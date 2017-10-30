Yumurta nasıl haşlanır? İşte yumurta haşlarken dikkat edilmesi gerekenler

Yumurta kahvaltının vazgeçilmezi ve protein kaynağıdır. Muhtemelen herkes her hafta en az üç ya da dört yumurta tüketiyordur.

Ancak ister haşlayın ister yağda kızdırın yumurta pişirmek tahmin edilenden daha fazla vakit alabilir. Az sonra öğreneceğiniz tüyolardan sonra ise yumurta haşlamak veya pişirmek artık çok kolay olacak!

Bazı yumurtalar kolayca haşlanırken bazıları zorluk çıkarır. Bu konuda bilinmesi gereken bir konu varsa o da haşlanması veya pişirilmesi en kolay olan yumurtalar, 7-10 günlük yumurtalardır.

İşte yumurta haşlarken veya pişirirken hayatınızı kolaylaştıracak o küçük tüyolar:

SUYA KABARTMA TUZU ATTIĞINIZ TAKDİRDE...

Haşlanmış yumurtayı soyarken yumurtanın soyulamamasından veya parçalanmasından şikayetçi misiniz? Suya kabartma tozu ekleyin ve öyle haşlayın. Böylelikle suyun alkalilik oranı artacaktır ve yumurtalarınız haşlandıktan sonra daha rahat soyulacaktır.

YUMURTANIN TAZE OLUP, OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN...

Bu öğreneceğiniz tüyo sayesinde yumurtanızın kaç günlük olduğunu hemen anlayacaksınız. Suya yumurtayı koyun ve izlemeye koyulun. Eğer yumurta suyun dibine yatay bir şekilde inerse yumurta tazedir. Eğer dikey şekilde iniyorsa kızartmak daha mantıklı olacaktır. Son olarak yumurta eğer suyun yüzeyinde kalıyorsa, eskidir.

YUMURTANIN HEMEN ÇATLAMAMASI İÇİN...

Yumurtanız daha haşlanmadan suyun içinde çatlıyor mu? Bunun önüne geçmek için suyun içine tuz ekleyin. Bu sayede yumurtanın beyazı daha çabuk haşlanacak. Olur da yumurta çatlarsa, beyazı yumurtadan çıkmayacaktır.

BUZDOLABINDA BEKLETİLEN YUMURTALAR...

Buzdolabında bekletilen yumurtalar haşlarken daha çabuk çatlar. Çatlamamaları için yumurtaları suda bekletin. Biraz ısınınca haşlamaya başlayabilirsiniz.



YUMURTANIN KABUKLARINI ÇABUK SOYMAK İÇİN...

Yumurtayı çok haşlanmış ve katı şekilde mi seviyorsunuz? Haşladıktan sonra yumurtayı soğuk suyun içinde bekletin. Artık kabuğunu kolaylıkla soyabilirsiniz.