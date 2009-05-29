Heyecan, stres, sevinç, korku hepsi bir arada…
Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftar bu büyük günü bekliyor… Fatih Kaya yazıyor
Fatih Kaya yazıyor
Tam 6 sene oldu dile kolay…
100. yılda yaşanan o büyük sevinç hala taraftarın kursağında…
Şampiyonluk hasretiyle tribünlerde söylenen besteler son bulmak üzere…
Kazanılan ne Türkiye Kupaları ne de Süper Kupa taraftarı tatmin etmedi…
Ve Kara Kartal yıllar sonra şampiyonluk kupasının kulpunu tuttu, havaya kaldırmak için 90 dakika sonucunu bekliyor…
Ama, taraftar bir başka bekliyor bu maçı…
Senelerdir her türlü etkinliğin içinde oldular, yaşanan olaylara sessiz kalmayıp sevinci ve hüznü tüm Türkiye ile tribünlerinde paylaştılar.
Bir baktık “Nükleersiz Türkiye” ve “Halkçı Ecevit” pankartları astılar…
Sonra Samsunspor camiasının acısını paylaşıp, 20 Ocak 1989’u unutmadılar…
1 Mayıs’ta “Halkın Takımı” pankartıyla sokağa döküldüler.
Peygamber efendimizin Kutlu Doğum Haftası’nı unutmadılar…
Şehitlere ağladılar, terörü kınadılar, ‘Hasan Keyf sular altında kalmasın’ dediler…
Dediler de dediler…
Kapalı tribünün tam göbeğine “Çarşı kendine de karşı” diye bile pankart açtılar !!!
Ancak müdahil olmadıkları bir tek ‘o’ kalmıştı… 6 senedir hasreti çekilen Şampiyonluk…
Mutlaka her karşılaşmanın 85. dakikasına doğru bir marş yükselir Beşiktaş tribünlerinden…
“Yumruklar havaya” diye başlar… Tribün kendini hazırlar ve…
Bütün stadyum tek bir ağızdan var gücüyle bağırır…
<ı>Gün doğdu, hep uyandık statlara dayandık…
<ı>Beşiktaş’ın uğruna bayraklara donandık.
<ı>Semtimiz erkek semti âşık eder herkesi,
<ı>Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi.
<ı>İşte biz kötü günde omuz omuzayız,
<ı>Övünmek gibi olmasın biz kara kartallıyız…
İşte o gün bugün, taraftar cumartesiye uyanacak.
Bayrağını alacak, formasını giyecek, atkısını takacak boynuna...
Kendini Beşiktaş’ın aşkı ile donatacak…
Ve 21:45’i bekleyecek…