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    Yumruk atan polisi ısırdım

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    08.01.2018 - 20:30 | Son Güncelleme:

    ‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek (23) ile arkadaşı Ecem A. dün sabah 03.30 sıralarında alkol kontrolü yapan polislerle tartışıp karakolluk oldu.

    ŞİKÂYETÇİYİM Feyza Civelek ifadesinde, “Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma gelen 2 polis de beni zorla araçtan indirdi. O sırada polis memuru beni yere yatırdı, yumruk attı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

    SAÇIMDAN ÇEKTİ

    Ecem A. ise “Beni kolumdan tutarak yere yatırdı. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikâyetçiyim” diye konuştu.

    ADLİ KONTROLLE

    İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın her pazartesi karakola giderek imza vermeleri koşuluyla “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Güllerin Savaşı , Adını Feriha Koydum
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