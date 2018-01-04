Yükselen trend: yurt dışında eğitim

Hobsons’ın uluslararası öğrencilerin yüksek eğitim modelleri konusundaki bakış açıları, yurt dışında eğitim görme nedenleri ve üniversite tercihi yapma ve başvuru amaçlı sosyal medya kullanımlarını inceleyen anket sonuçlarıyla yurt dışı eğitimindeki son gelişmeleri açığa çıkarıyor. İstihdam edilebilirlik ve kariyer hedeflerinin kilit nedenler olduğunu ortaya çıkaran anket, klasik üniversite eğitimin anlayışının ötesinde alternatif eğitim şekillerine artan oranlarda ilgi olduğunu ve özellikle de online eğitimlerine talebin arttığını ortaya koyuyor.

Yurt dışından öğrenci çekmek isteyen ülkeler öğrencilere birçok fırsat sunuyor. Eğitim için tercih edilen ülkedeki eğitim sonrası iş olanakları da pek çok uluslararası öğrenci için büyük önem taşıyor. Bu da ülkeler arası rekabeti arttırarak eğitim alanında yeni bir rekabet alanı ortaya çıkarıyor.

Yurt dışı eğitim danışmanlığının çok hassas bir konu olduğunu belirten DinamoEdu’nun kurucusu Fatih Kuran “Son dönemde yurt dışı eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki yurtdışında eğitim almak isteyen pek çok öğrenci seçim yaparken sadece programa bakmıyor. Aynı zamanda o ülkede kendisine sunulan şartları da değerlendiriyor. Örneğin Kanada dünyanın en önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapıyor ve mezuniyet sonrası iş imkanları yaratma konusuna özel önem veriyor. Kolejler ile endüstri işbirliği Kanada’da ön plana çıkıyor. Co-op diye tabir edilen sistemde çoğu programın önemli bir kısmı direkt yapılan stajlar ile tamamlanıyor ve öğrenciler bir yandan çalışıp diğer yandan da okuyor. Öğrencilerin bir bölümü staj yaptıkları şirkette mezuniyet sonrası kariyer yaşantılarına devam edebiliyor. Kolejlerin mezuniyet sonrası genel olarak işe yerleştirme oranı ortalamada % 90 ve üzeri gibi çok yüksek bir oran. Kolejde okumaya başlayan öğrencilerin üniversitelere yatay geçiş yapma imkanları da bulunuyor. Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında yer alan Kanada öğrencilere sunduğu olanaklarla da dikkat çekiyor.” dedi.