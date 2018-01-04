Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>Yükselen trend: yurt dışında eğitim

    Yükselen trend: yurt dışında eğitim

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

    Tam 43.000 uluslararası öğrenci adayı üzerinde yapılan araştırmada yurt dışında eğitim ile ilgili çarpıcı sonuçlar dikkat çekti.

    Hobsons’ın uluslararası öğrencilerin yüksek eğitim modelleri konusundaki bakış açıları, yurt dışında eğitim görme nedenleri ve üniversite tercihi yapma ve başvuru amaçlı sosyal medya kullanımlarını inceleyen anket sonuçlarıyla yurt dışı eğitimindeki son gelişmeleri açığa çıkarıyor. İstihdam edilebilirlik ve kariyer hedeflerinin kilit nedenler olduğunu ortaya çıkaran anket, klasik üniversite eğitimin anlayışının ötesinde alternatif eğitim şekillerine artan oranlarda ilgi olduğunu ve özellikle de online eğitimlerine talebin arttığını ortaya koyuyor.

    Yurt dışından öğrenci çekmek isteyen ülkeler öğrencilere birçok fırsat sunuyor. Eğitim için tercih edilen ülkedeki eğitim sonrası iş olanakları da pek çok uluslararası öğrenci için büyük önem taşıyor. Bu da ülkeler arası rekabeti arttırarak eğitim alanında yeni bir rekabet alanı ortaya çıkarıyor.

    Yurt dışı eğitim danışmanlığının çok hassas bir konu olduğunu belirten DinamoEdu’nun kurucusu Fatih Kuran “Son dönemde yurt dışı eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki yurtdışında eğitim almak isteyen pek çok öğrenci seçim yaparken sadece programa bakmıyor. Aynı zamanda o ülkede kendisine sunulan şartları da değerlendiriyor. Örneğin Kanada dünyanın en önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapıyor ve mezuniyet sonrası iş imkanları yaratma konusuna özel önem veriyor. Kolejler ile endüstri işbirliği Kanada’da ön plana çıkıyor. Co-op diye tabir edilen sistemde çoğu programın önemli bir kısmı direkt yapılan stajlar ile tamamlanıyor ve öğrenciler bir yandan çalışıp diğer yandan da okuyor. Öğrencilerin bir bölümü staj yaptıkları şirkette mezuniyet sonrası kariyer yaşantılarına devam edebiliyor. Kolejlerin mezuniyet sonrası genel olarak işe yerleştirme oranı ortalamada % 90 ve üzeri gibi çok yüksek bir oran. Kolejde okumaya başlayan öğrencilerin üniversitelere yatay geçiş yapma imkanları da bulunuyor. Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında yer alan Kanada öğrencilere sunduğu olanaklarla da dikkat çekiyor.” dedi.

    Etiketler: üniversite öğrencisi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri