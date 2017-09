'Yükselen Güneş’ten geriye kalanlar

‘Havlu atmak’ her ne kadar bir boks terimi de olsa, dün Kadıköy’de gece biterken sahaya havlu yağarken görsek şaşırmazdık. Şampiyonlar Ligi için bir havlu, takım ruhu için bir havlu, taraftarlar için bir tane daha; yönetim için sahaya bornozlar yağabilirdi.

Kadıköy’e gelen deplasman takımlarının güle oynaya soyunma odasına gitmesini unutmuştuk uzun zamandır, bu sene diğer kabusları ile birlikte Fenerbahçe bunları da hatırladı. Daha sekiz ay öncesine kadar sahasında Avrupa’nın birçok güçlü ekibine, yarışmaların en önemlisinde beraberliği bile çok gören sarı lacivertliler artık sıradan bir Doğu Avrupa ekibi: ensesine vur, lokmasını al.

Edip Uras yazıyor

Bir futbol üniversitesi olsa, büyük emeklerle kademe kademe yükselen ve geçen yıl haklı olarak ve gururla tribünlerinde ‘Rising Sun Of Europe’ (Avrupa’nın Yükselen Güneşi) flaması açan Fenerbahçe’nin bu kadar kısa zamanda bu hale getirilmesini ayrı bir ders olarak okuturdu. Bir futbol takımını bu kadar kısa zamanda bu hale getirmek meğerse bu kadar kolaymış. Yönetimin bu takımla ilgili yaptığı herşeyin tam tersi futbol dünyası için bir başarı reçetesi olabilir.

Porto maçının öncesinde aynı tribünde bu kez başka bir İngilizce pankart vardı: ‘Don’t Give Up The Fight’ (Kavgadan Vazgeçme). Maçın başında Porto’nun defansif oyunu, Fenerbahçe için pozisyonlar yarattı yaratmasına ama futbolcuların pek de kuvvetli olmayan direnci ilk golden sonra sallanmaya başladı, ikinci golde ise yerle bir oldu. Bırakın kavgadan vazgeçmemeyi, Fenerbahçe’li futbolcular oyun alanının her yanında rakipleriyle yaptıkları hiçbir mücadeleyi kazanamadılar. Porto’nun bile beklemediği kadar kolay bir maç oldu Şükrü Saraçoğlu’nda.

Herhangi bir yenilgiden sonra futbolcuları, teknik adamları ve takımla ilgili herşeyi kapkaranlık çamurlu kuyulara atmak doğru değil elbette, kağıt üzerinde az da olsa bir UEFA’ya devam şansı, Cumartesi oynanacak bir Beşiktaş derbisi, takımın önünde gereğinden fazla uzun gözüken bir sezon var. Fenerbahçe’nin asıl sorunu tribünden gözüktüğü kadarıyla takımın kavgadan da mücadeleden de vazgeçmiş gözükmesi. Taraftarların Fenerbahçe’nin tek golüne gösterdiği tepkiyi içeride yaşamalıydınız. Maçın bitmesine bu kadar uzun zaman kalmışken bulunan şans golü genel bir bıyıkaltı gülümseme ile karşılandı. Ne seyirci ne de futbolcu o maçın hiçbiryere gitmediğinin farkındaydı çünkü. Atılan golde Kazım şutunu atmadan ‘durun’. Cezaalanında Porto’luların arasında sadece Guiza var. Fenerbahçe’nin bu ‘etkili’ atağında orta yuvarlakta olay yerine ‘bir ara’ ulaşmayı düşünen ‘seyir halinde’ tam 3 Fener’li görebilirsiniz. Tekrarlayalım: orta yuvarlakta.

Futbolcuların gerçekten pozitif motivasyonla çıktıklarına inandığımız bu maçta pamuk ipliğine bağlı özgüvenler yapılan her hata ile ciddi bir psikolojik arıza halini aldı. Emre’nin doğrudan rakibe attığı toplar, Volkan’ın ofsayt diye itiraz ederken konsantrasyonunu kaybederek yediği ilk gol, Porto’nun direkten dönen topundaki hali, Alex’in ikinci yarı Maldonado stili oyunu, attığı korneri cezasahasında hiçbir Fener’liye nişanlayamaması, Guiza’nın ikinci yarının hemen başında kale alanında ağlara gönderemediği top, artık iyiden kaybettiği gol sezileri, kurtarıcı olarak oyuna alınan Burak Yılmaz’ın 15 dakika boyunca topla buluşamaması, sahada niceleri dururken Deivid’in oyundan alınması, takımın en vurdumduymaz adamı gibi gözüken Kazım’ın ekibi ileri taşıyabilen tek adam olduğunun anlaşılması, rakiplerinin bile artık yana ve geriye oynadığını ezberlediği Josico, rakip forvet yanından rüzgar gibi geçerken yerlerde yuvarlanan Edu. Ne bunlar ne de bunun gibi sayılabilecek nice maç anı, bu futbolcu grubuna yakışan, onların ‘normal halleri’ değil. Hiçbiri ‘bu kadar kötü’ değil.

Fenerbahçe’nin elindeki kadro zayıftır, sığdır, uyumsuzdur her eleştiriye kabul. Ama bu Fenerbahçe kadrosu dün geceki kadar psikolojik açıdan çöküntüde, aciz, kendine güvensiz ve ne yaptığı anlaşılmaz olamaz. Aragones takımda düzeltecek birşey arıyor ya: Burdan başlayın hocam.