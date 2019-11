Yükseköğretimin Yenilikçi Üniversitesi

MEF Üniversitesi’nde, alanında önemli deneyimlere sahip olan ve ilk yıl 512 öğrenci için oluşturulan 107 akademik kadroyla okuyan, düşünen ve keşfedenlerin üniversitesi olma hedefiyle eğitim devam ediyor. Bir profesyonelin ihtiyaç duyacağı tüm pratik ve teorik bilgiyi kapsayacak en ideal akademik program, yenilikçi eğitim-öğretim modeli Flipped Classroom ile birleşiyor. Her bölümün müfredatı yapılan araştırma ve çalışmalarla, Y ve Z kuşağı gençlerinin sektörlerindeki en son teknolojik gelişmelere hâkim olmaları, mezun olduklarında ise profesyonel hayata her yönü ile hazır olmaları ana teması etrafında kurgulandı. Dünyada son yıllarda gündemde olan ‘Flipped Classroom’ eğitim-öğretim modelini Türkiye’de ve dünyada üniversite düzeyinde ilk kez uygulayan MEF Üniversitesi, alışkanlıkları değiştirerek eğitimi tersyüz etti ve eğitimi dört duvar arasından çıkarttı. Kuruculuğunu eğitimin duayen ismi Dr. İbrahim Arıkan’ın yaptığı MEF Üniversitesi’nin eğitim-öğretim yönteminin belirlenmesinde öncülük eden, yükseköğretimin bilinen ismi Rektör Prof. Dr. Muhammed S¸ahin ile üniversiteyi konuştuk:



Bu yıl ikinci kez öğrencilerinizi alıyorsunuz. Geçen yıldan farklı yeni bölümleriniz var mı?

- Bu yıl 3 yeni bölümümüz açıldı. Eğitim Fakültesi’nde; İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarına ek olarak İngilizce Öğretmenliği’ne ilk kez öğrenci alacağız. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programları dışında bu yıl ilk defa Psikoloji’ye de öğrenci alıyoruz. Son olarak da Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi’nde ise Mimarlık dışında bu yıl ilk defa İç Mimarlık programına da ilk kez öğrenci alıyoruz. Yeni bölümlerimiz dışında Hukuk Fakültesi’nde Hukuk, Mühendislik Fakültesi’nde Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat ve Makine Mühendisliklerine öğrenci almaya devam edeceğiz. Bu yıl Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yapı Kredi ile ortak olarak Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksekokulu Programımızı açıyoruz. Programı kazanan öğrenci, Yapı Kredi ile mecburi hizmet karşılığı anlaşma imzalarsa eğitim-öğretim ücreti Yapı Kredi tarafından karşılanacak. Programın detayı ve Yapı Kredi ile anlaşma koşulları www.mef.edu.tr sayfamızda bulunuyor.



Üniversite olarak farkınız ne?

- Kurulduğundan bu yana eğitim sektörüne yenilikler getiren MEF Eğitim Kurumları’nı üniversitesi olarak yükseköğretime bir farklılık getirmek gerekirdi. Bir vizyon koyarak, bunu mütevelli heyetiyle, daha sonra akademisyen ve öğrencilerle yaptığımız iki çalıştayla olgunlaştırdık. Özellikle yenilikçi fikirlerimiz öğrencilerden büyük destek gördü. Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Dr. İbrahim Arıkan, öğrencilerin beklentilerini karşılayacak projeleri önemsemem gerektiğini iletince çalışmalarımıza başlamış olduk. İlk farklılığımız Flipped Classroom. Yükseköğretimde farklı öğrenme modeli... Akademisyen alımlarımızdan, sınıf düzenimize ve derslerimizi çektiğimiz stüdyomuza kadar farklı bir düzen kurduk. Geçen yıl ilk defa Flipped Classroom’u yükseköğretimde uygulayan üniversite olduk. Dünyada bir öncülük yaptık. Türkiye’den ve dünyadan farklı üniversiteler MEF’i ziyaret etti. Flipped Classroom sistemimizi, sınıf düzenimizi, stüdyomuzu incelediler. Örnek aldılar. Diğer farklılıklarımızdan biri de; 3+2, Lisans + Uluslararası Yüksek Lisans Programlarımız. Geleneksel değişim programlarına ilave olarak, uluslararası saygınlığı olan üniversiteler ile tüm lisans programlarında 3+2 diploma programlarını oluşturuyoruz. Bu programda öğrenci, MEF Üniversitesi’nden lisans, yurtdışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans diploması alacak. Öğrenci ilk 3 yılını MEF Üniversitesi’nde okuyacak, 4’üncü yıl anlaşmalı üniversitede değişim öğrencisi olarak derslerini alacak. 4’üncü yıldan sonra öğrenci isterse 5’inci yılda yurtdışındaki üniversitede yüksek lisans eğitimine devam edecek.



Ayrıca üniversitemizde; - 3 Yılda Lisans + 1 Yılda Tezsiz Yüksek Lisans programımız bulunuyor. Lisans programının süresi 4 yıl. Öğrencinin 4 yıl içinde mezun olabilmesi için toplam 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersleri başarı ile tamamlaması gerekiyor. Öğrencilerimize; 240 AKTS’yiV3 yılda bitirebilmeleri için ders seçimlerisunuyoruz. Öğrencilerimiz, isterlerse 4. yıldaVise giriş koşullarını sağladıkları takdirdeVtezsiz yüksek lisans yapabilecekler.



Öğrenci başına kaç öğretim üyesidüşüyor?

- 2015-2016 akademik yılında 705 lisans,V50 meslek yüksekokulu öğrencisi alacakVolan MEF Üniversitesi’nde bir öğretim üyesine yaklaşık 10 öğrenci düşüyor.



Flipped Classroom’u uygulayan dünyada ilk ve tek üniversite

MEF Üniversitesi geçen yıl ilk öğrencilerine yeni neslin beklentileriyle örtüşen yeni bir eğitim-öğretim modelini ‘‘Flipped Classroom’’u sundu. Akademisyenlerimiz öğrencilerimizle birlikte bu ezber bozan eğitim sisteminin sınıf içinde ve dışında yarattığı sinerjiyle öğrenmeye etkisini, başarıyı nasıl artırdığını gördük. İlk yılımızda kurucumuz Dr. İbrahim Arıkan, dünyada Flipped Classroom’u uygulayan ilk üniversite olmamız nedeniyle büyük bir sorumluluğumuz olduğunu, çekimler dahil tüm sürecin çok profesyonelce yapılması gerektiğini iletmişti. Flipped Classroom ders videolarının çekimi için yaklaşık 180 bin dolar yatırım yaparak stüdyomuzu kurduk. Diğer eğitim kurumlarından bizi ve stüdyomuzu görmeye gelenlere ise bütün deneyimlerimizle yardımcı oluyoruz.



Her öğrenciye burs

MEF Üniversitesi bu yıl da tüm öğrencilerini yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslu olarak alıyor. Kısmi burslarının toplam oranının; yüzde 58 tam bursa eşdeğer olduğu üniversitemizde LYS giriş bursları akademik başarı kriterinden bağımsız olarak düzenlendi. Bir öğrencinin LYS tam burs ya da kısmi giriş bursu İngilizce hazırlık ve lisans eğitimi dahil 6 yıl geçerli olacak. Ayrıca MEF Üniversitesi öğrencilerinden, IB, Abitur, Matura, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarında belirtilmiş not ortalamalarına sahip olanlara, LYS’de ilk 50.000’e giren şehit çocuklarına, lisans eğitimleri süresince belirtilen akademik başarıyı yakalamış öğrencilere, MEF Üniversitesi Burs Yönergesi’nde belirtilen şartları sağlamaları durumunda çeşitli burslar da veriliyor. Geniş burs olanakları ile hedefimiz; hem başarılı öğrenciyi teşvik hem de yükseköğretimde fırsat eşitliği sağlamak.



LYS’de ilgili puan türünde yerleştirme puanına göre (Ek puan ile yerleşenler hariç) yapılan sıralamada Türkiye genelinde;



İlk 100 içinde yer alanlara 9 ay boyunca aylık 1000 TL + yurt bursu ya da 600 TL’ye kadar yurt ücreti desteği



101-1000 sıralamasındakilere 9 ay süre ile aylık 750 TL + yurt bursu ya da 500 TL’ye kadar yurt ücreti desteği



1001-5000 sıralamasındakilere 9 ay süre ile aylık 500 TL + yurt bursu ya da 400 TL’ye kadar yurt ücreti desteği



5001-10.000 sıralamasındakile 9 ay süre ile aylık 300 TL



10.001-15.000 sıralamasındakilere 9 ay süre ile aylık 250 TL burs desteği veriliyor.



Şehrin merkezindeki Üniversite

İstanbul’un kalbi Maslak’ta yer alan kampüsümüz, İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’na yürüme mesafesindeki ayrıcalıklı konumumuzla öğrencilik yaşamını zenginleştirecek olanaklarla dolu bir yaşam sunuyoruz. Öğrencilerimize gün içinde her an metroda ringler ile kampüse servis yapıyoruz. Hemen kampüsümüzün yanında olan dev kültür sanat platformu UNIQ İstanbul Maslak Kültür ve Kongre Merkezi, öğrencilere standartların ötesinde bir yaşam sağlıyor.



Tamamı yabancı okutmanlardan oluşan İngilizce Hazırlık MEF’te

İngilizce Hazırlık Programı’nda tüm kaynakları dijital (e-ders kitapları, dijital kütüphane, on-line okuma, yazma, dinleme ve konuşma alıştırmaları, on-line ödevler ve sınavlar) olan Türkiye’de ilk ve tek üniversite.



Öğrencilerimizi birçok uluslararası fırsat bekliyor. Biz kapsamlı ve çok boyutlu bir uluslararasılaştırma stratejisini benimsedik. Tüm akademik programları en iyi global kurumlarla karşılaştırılarak oluşturduk. Öğrenme kazanımları ve müfredat yapıları ise uluslararası akreditasyon standartlarına uygun, aynı zamanda da Bologna Süreci ile paralel olarak düzenlendi. MEF Üniversitesi daha ilk yılında Erasmus Beyanammesini almaya hak kazandı. Öğrencilerimizi, Avrupa dışında da ABD ve Kanada’nın en iyi üniversitelerinde olduğu gibi; Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de değişim imkânları bekliyor.



MEF Üniversitesi Tercih Günleri Devam Ediyor...

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde 14 Temmmuz’a kadar her gün aday öğrenciler uzman rehber öğretmenler, akademisyen ve profesyonellerle bir araya geliyor. Aday öğrenciler, kendilerine sunulan tüm iletişim olanakları dışında tercih dönemi boyunca MEF Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN’e 0549 778 55 00 No’lu cep telefonundan ulaşarak danışabiliyorlar.



