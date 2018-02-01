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    Yükseköğretime üç yeni kurul

    Hürriyet Eğitim
    01.02.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    YÖK, ‘Yükseköğretimde Sessiz Devrim’ olarak adlandırılan yeniliklerin son durumlarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre Yükseköğretim Kalite Kurulu ile birlikte üç yeni kurul oluşturuldu, üniversitelerin ihtisaslaşması süreci yasal zemine oturtuldu; meslek yüksekokulları, emekli öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalışması gibi birçok konuda düzenlemeler yapıldı.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere yetki devrinin de içinde yer aldığı bazı düzenlemelerle ilgili son durum hakkında bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bu yenilikleri gerçekleştirmek için beş yönetmelik, üç usul ve esas ile iki genelge yayınladı. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşturulması, üniversitelerin misyon farklılaşmasına dayalı ihtisaslaşma süreci, meslek yüksekokulları için kurulan Koordinasyon Kurulu, emekli öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalışmaları gibi konuları da kapsayan birçok yenilik yapıldı. YÖK'ün açıklamasında yapılan düzenlemeler şöyle sıralandı:

    - İdari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

    - Üniversitelerin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşması sürecimiz yasal bir zemine kavuştu.

    - MYO’ların Organize Sanayi Bölgelerinde açılmasının teşvik edilmesi, iş yeri odaklı eğitimin teşvik edilmesi, BAP projelerinden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerin bursiyer olarak desteklenmesi, emekli öğretim üyelerinin ihtiyaç duyulan alanlarda sözleşmeli olarak çalışması, üniversitelerde sermaye şirketi statüsünden Teknoloji Transfer Ofisleri kurulması, 7. yıl ücretli araştırma izni (Sabbatical), doktora sonrası araştırmacı istihdamı (Post Doc) süreçleri başlatıldı.

    Etiketler: YÖK , Yükseköğretim , Eğitim , Yükseköğretim Kurulu , Yükseköğretimde Sessiz Devrim , meslek yüksekokulu
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