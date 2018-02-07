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Yükseköğretim pazarının en büyük oyuncularını merak ettiniz mi?
Önder ÖNDEŞ
07.02.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:
ABD’li Uluslararası Eğitimin Gücü (IIE) platformunun verilerine göre 4.6 milyon uluslararası öğrenci eğitim alıyor. İşte platformun yeni yayınladığı 2017 verilerine yükseköğretim pazarının 9 büyük oyuncusunun payları:
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