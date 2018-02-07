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    Haberler >Eğitim>Yükseköğretim pazarının en büyük oyuncularını merak ettiniz mi?

    Yükseköğretim pazarının en büyük oyuncularını merak ettiniz mi?

    Önder ÖNDEŞ
    07.02.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    ABD’li Uluslararası Eğitimin Gücü (IIE) platformunun verilerine göre 4.6 milyon uluslararası öğrenci eğitim alıyor. İşte platformun yeni yayınladığı 2017 verilerine yükseköğretim pazarının 9 büyük oyuncusunun payları:

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