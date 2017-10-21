YÃ¼ksek yargÄ±da izdivaÃ§ oyunlarÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±nca yÃ¼ksek yargÄ± mensuplarÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanarak dava aÃ§Ä±lmasÄ± talebiyle YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen fezlekelerde, FETÃ–'nÃ¼n "evlilik birimine" iliÅŸkin detaylara yer verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nca hazÄ±rlanan fezlekelerde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–/PDY'nin, kamu kurumlarÄ±na yerleÅŸtirdiÄŸi personelin aile yaÅŸamlarÄ±na dahi mÃ¼dahalede bulunarak, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n kiminle evleneceklerine karar verdiÄŸi, kendilerinden sorumlu "abi veya ablanÄ±n" Ã¶nerdiÄŸi ya da onayladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler arasÄ±ndan evlilik yapmalarÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi.

Fezlekelerde yargÄ± iÃ§inde yer alan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n evlilik birimi sorumlularÄ± tarafÄ±ndan evlendirildiÄŸi, bazÄ± Ã¼yelerin ise "abi ve ablalarÄ±ndan" aldÄ±klarÄ± izinler sonucu evliliklerini gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ifade edildi.

Ã–rgÃ¼t Ã¼yesi yargÄ± mensubu Engin Keskin, fezlekedeki ifadesinde, "Evlilik biriminde gÃ¶rev yapan biri, herkesten tÃ¼m bilgilerini vesikalÄ± fotoÄŸrafÄ±yla birlikte aldÄ±, evlenip evlenmeyeceÄŸimizi sordu, hangi meslekten kiÅŸilerle evlenmek istediÄŸimizi sordu. Bizimle kendisi ve YaÅŸar Turan ilgilendi." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

'CV MÄ° Ã–RGÃœT SORUMLUSUNA VERDÄ°M'

Ã–rgÃ¼t mensubu eski hakim Esra SelÃ§uk da ifadesinde ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:Â "Fethullah GÃ¼len cemaati iÃ§inde, cemaat mensuplarÄ±nÄ±n birbirleriyle evlenmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla sorumlu kiÅŸiler, sorumlu olduklarÄ± kiÅŸilerin CV'leri denilen, doÄŸum yeri, mesleÄŸi, doÄŸum tarihi, boyu, kilosu gibi Ã¶zellikleri ile vesikalÄ±k fotoÄŸraflarÄ±nÄ± alÄ±rlar, daha sonra bunlarÄ± erkek veya kadÄ±n gruplarÄ±nda uygun gÃ¶rdÃ¼kleri kiÅŸilere gÃ¶sterirler, birbirlerini beÄŸenenler olursa evlenmelerini saÄŸlarlar. Bu sistemi bu ÅŸekilde biliyorum.Â Ben hakim adayÄ±yken CV'mi ve vesikalÄ±k fotoÄŸraflarÄ±mÄ±, evlilik konusunda bizim dÃ¶nemden sorumlu olan o dÃ¶nemde YargÄ±tay Tetkik HakimliÄŸi yapan Ali Ã–zel'in eÅŸine verdim. EÅŸi meslektaÅŸ deÄŸildi. Hakim adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n birinci yÄ±lÄ±nÄ± doldurduktan sonra Ali Ã–zel'in eÅŸi bana o tarihte savcÄ± olarak gÃ¶rev yapan, ismini sÃ¶ylemediÄŸi bir kiÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Uygun gÃ¶rmediÄŸim iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim. Bundan baÅŸka bir defa Fethullah GÃ¼len cemaati mensubu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m ve gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸim YargÄ±tay Tetkik Hakimi olan Mehmet Fansa aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla askeri hakim olduÄŸunu tahmin ettiÄŸim Kadir Tarhan isimli kiÅŸiyle Fansa'nÄ±n evinde buluÅŸtuk ancak anlaÅŸamadÄ±k. AyrÄ±ca, akademide tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m koordinatÃ¶r hakim olan YalÃ§Ä±n Åžahinkaya ile tanÄ±ÅŸtÄ±k ancak olmayacaÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca kendi kararÄ±mÄ±zla bir daha gÃ¶rÃ¼ÅŸmedik."

'BÃ–YLE EVLÄ°LÄ°K MÄ° OLUR' DÄ°YE SORGULAMADIK



Eski hakim Emine Ãœnal da ifadesinde eÅŸi ile Mehmet Fansa aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Ãœnal, "EÅŸim MÃ¼cahid ile beni YargÄ±tay Tetkik Hakimi olduÄŸunu bildiÄŸim Mehmet Fansa tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. 'Devrecim' olan kiÅŸi bana bir adres verdi. Bu adres bir ev adresiydi. Eve gittiÄŸimizde ÅŸu anki eÅŸimle baÅŸka bir hakim vardÄ±. Fansa, benim resmimi MÃ¼cahid'e gÃ¶stermiÅŸ. TanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla belirtilen adrese geldim. Kendisi ile orada tanÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra da evlenmeye karar verdik." beyanÄ±nda bulundu.Â

Ãœnal, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "Devrecim dediÄŸim kadÄ±n hakim adayÄ±, benim dÃ¶nemimin Fetullah GÃ¼len yapÄ±lanmasÄ±nda abla olarak nitelendirdiÄŸim Sedef Ayvaz'dÄ±r. Sedef Ayvaz bana, 'Evlenme iÅŸi iÃ§in resmini ver.' dedi. Ben de resmimi ona verdim. Benim gibi aynÄ± dÃ¶nem olan sorumlu bulunduÄŸu tÃ¼m Fetullah GÃ¼len mensubu kadÄ±n hakim adaylarÄ±ndan istedi ve herkes verdi. O tarihte Sedef Ayvaz'a 'BÃ¶yle bir evlilik mi olur, bÃ¶yle bir tanÄ±ÅŸtÄ±rma mÄ± olur?' diye sormadÄ±k, yargÄ±lamadÄ±k.Â Biz evlenmek iÃ§in tanÄ±ÅŸtÄ±racaklarÄ± kiÅŸinin Fetullah GÃ¼len cemaat yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde bulunan bir kiÅŸi olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Bu kiÅŸiler genellikle hakim ve savcÄ± adaylarÄ±ndan veya meslekten olanlardan seÃ§iliyordu. AynÄ± yapÄ± iÃ§inde bulunan kaymakam, mÃ¼fettiÅŸler de olabiliyordu. Daha Ã¶nceden tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸinin resmini de gÃ¶steriyorlardÄ±. Resimden beÄŸendikten sonra tanÄ±ÅŸmak iÃ§in sÃ¶yledikleri eve gidiyorduk ancak MÃ¼cahid'in resmi o anda olmadÄ±ÄŸÄ± ve ertesi gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸu Silifke Adliyesine geri dÃ¶neceÄŸi iÃ§in resmini bana gÃ¶steremediler. Sedef Ayvaz, bana 'Sen git belirttiÄŸim eve, MÃ¼cahid gelecek, orada gÃ¶rÃ¼rsÃ¼n.' dedi."

Daha Ã¶nce hiÃ§ gitmediÄŸi bir eve gittiÄŸini, Ayvaz'Ä±n eve giderken kendisine eÅŸinin bilgilerini verdiÄŸini anlatan Ãœnal, "Normalde fotoÄŸraf da gÃ¶steriyormuÅŸ ancak o gÃ¼n eÅŸimin fotoÄŸrafÄ± onlarda yokmuÅŸ. Eve girdiÄŸimizde eÅŸim ve Mehmet Fansa isimli hakim vardÄ±. Bu hakim evlilikten sorumlu imam imiÅŸ. Ben eÅŸimi gÃ¶rdÃ¼m ve beÄŸendim. EÅŸimle evlendik. Ben eÄŸer eÅŸimi beÄŸenmemiÅŸ olsaydÄ±m eÅŸimle evlenmezdim. EÅŸimle evlendikten sonra maaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 10'unu cemaate himmet olarak vermeye devam ettik." ifadelerini kullandÄ±.

'EÅžÄ°MLE ORADA TANIÅžTIM'

Eski hakim MÃ¼cahid Ãœnal da ifadesinde Mehmet Fansa'yÄ± Ankara'da staj yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu kiÅŸiyi bize, 'Åžahin abi' diye tanÄ±tmÄ±ÅŸlardÄ±. Hakim adayÄ± olduÄŸum dÃ¶nemde ben, GÃ¼rhan Arslan ve Hakan Ã–ztÃ¼rk, aynÄ± evde kalÄ±yorduk. Her Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼z de Fetullah GÃ¼len cemaati mensubuyduk. Ev sorumlumuz ise GÃ¼rhan Arslan'dÄ±. 2008'de GÃ¼rhan Arslan, Mehmet Fansa'yÄ± bizim eve getirdi. Bu kiÅŸinin evlilik biriminin sorumlusu olduÄŸunu biliyordum. Her Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼z de bu kiÅŸiye fotoÄŸrafÄ±mÄ±zla Ã¶z geÃ§miÅŸimizi yazÄ±lÄ± olarak verdik. Evlenmek istediÄŸimiz kadÄ±nda bulunmasÄ± gereken kriterleri de bu Ã¶z geÃ§miÅŸe yazmÄ±ÅŸtÄ±k.Â Ben stajÄ± bitirdikten sonra Silifke Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± olarak kura Ã§ektim. Bir sÃ¼re sonra beni GÃ¼rhan aradÄ±, 'Ankara'ya gel, Åžahin abi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸ.' dedi. Ertesi gÃ¼n Ankara'ya geldim ve Åžahin abinin evine gittim. O da bana bir adres vererek 'AkÅŸam bu eve git.' dedi. BelirttiÄŸi adrese akÅŸam gittim. BugÃ¼nkÃ¼ eÅŸim Emine ile orada tanÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra konuÅŸtuk ve evlenmeye karar verdik."

'BAÅžINI AÃ‡ACAK MI'

Eski hakim Remzi MalkoÃ§ da Ã¶rgÃ¼t dÄ±ÅŸÄ±ndan biriyle evlenme talebinin olumlu karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–rgÃ¼t dÄ±ÅŸÄ±ndan biriyle evlenmek istediÄŸimde benim bu evliliÄŸime karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±, bunu dÃ¶nem abisine sÃ¶ylemiÅŸler. DÃ¶nem abileri olan Ali Osman AvcÄ± ile HaÅŸim GÃ¼ney, benimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in gÃ¶rev yerim AydÄ±n'a gelip beni bu evlilikten vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Ben bu evlilikten vazgeÃ§medim ve evlendim. Ã–rgÃ¼t dÄ±ÅŸÄ±ndan bir evlilik yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in cemaat mensubu hiÃ§bir arkadaÅŸÄ±m dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼me dahi gelmedi." ifadelerini kullandÄ±.

Hakim M.S. de "tanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla verdiÄŸi ifadede ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â "2013'Ã¼n eylÃ¼l ayÄ±nda eÅŸimle evleneceÄŸimi, evde birlikte kaldÄ±ÄŸÄ±m Mehmet Ali Ã–zerdem'e sÃ¶ylemiÅŸtim. O, ev sorumlusu Salih kod adlÄ± kiÅŸiye bildirmiÅŸ olacak ki bir gÃ¼n Salih kod adlÄ± kiÅŸi ve onun Ã¼stÃ¼ ilahiyat mezunu kiÅŸi Ã§aÄŸÄ±rarak, 'Biraz konuÅŸalÄ±m.' dedi. Ben de gittim. Ä°lahiyat mezunu olan Fuat kod adlÄ± olarak bildiÄŸim kiÅŸi, bana hitaben, "Sen evleniyormuÅŸsun. EvleneceÄŸin kiÅŸi kim? Hizmete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedir, bir baÄŸÄ± var mÄ±?" dedi. Ä°smini sÃ¶yledim. Ä°lahiyat fakÃ¼ltesi ve imam hatip mezunu olduÄŸunu sÃ¶yleyince ikisi birlikte bana hitaben "Abicim sen ne yapÄ±yorsun? Biz tedbirli davranacaksÄ±n diyoruz, sen ilahiyat mezunu biriyle evleniyorsun. Peki baÅŸÄ±nÄ± aÃ§acak mÄ±?" diye sordular. 'HayÄ±r.' dedim. Ä°lahiyat mezunu olan kiÅŸi, 'Bu evlilik kesinlikle olamaz. Sen zaten sÃ¼rekli muhalefet oluyorsun, asi davranÄ±yorsun. Åžefkat tokadÄ±nÄ± yersin. Sen daha stajyer hakimsin. MesleÄŸe kabul bile olmadÄ±n.' dedi."

BYLOCK YAZIÅžMASI

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "yargÄ±nÄ±n sivil imamlarÄ±" olarak nitelendirilen soruÅŸturma dosyasÄ±nda, HacÄ± Uzdil'in ByLock hesabÄ±ndaki, "FETÃ–/PDY Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len eski hakim Ali KadÄ±oÄŸlu ve "yargÄ±nÄ±n sivil imamlarÄ±"ndan Nurullah Arslan arasÄ±ndaki mesajlaÅŸmalarda geÃ§en Ã¶rgÃ¼t iÃ§i evlendirme konusu ele alÄ±ndÄ±.

SÃ¶z konusu yazÄ±ÅŸma, fezlekeye ÅŸu ÅŸekilde yansÄ±dÄ±:

"- Bir de Kadriye HanÄ±m'Ä±n 'Evet' derse bizim eve gelme durumu dikkati Ã§ekmez mi?

- OnlarÄ±n ailecek doÄŸal iliÅŸkisi varsa o arkadaÅŸ yÃ¼rÃ¼tsÃ¼n.

- AnladÄ±m.

- Ben takip edeceÄŸim ya, telefonla biz onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸemez miyiz?

- Evet abi.

- Yani bu hafta sonu Erdem Bey'le gÃ¶rÃ¼ÅŸsem, o da bir hafta sonra Kadriye HanÄ±m'la gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p bana telefonda 'Olumlu ya da olumsuz' diye sÃ¶ylese, olumluysa da ÃœrgÃ¼p'te onlarÄ±n evinde gÃ¶rÃ¼ÅŸseler diyorum.

- AnladÄ±m, diÄŸer tÃ¼rlÃ¼ de tel sinyali trafiÄŸi oluyor, olmazsa teli kapatÄ±p giderim UlukÄ±ÅŸla ve ÃœrgÃ¼p'e.

- Beni eklemiÅŸ.

- Adliyeden arasam, bir saat verip, 'Adliyenin Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸelim.' desem.

- Teli hiÃ§ yanÄ±ma almadan gitsem.

...

- Bu haftasonu ÅŸansÄ±mÄ± deneyim Erdem Bey'le.

- Haftaya da Kadriye HanÄ±m'la.

- AslÄ±nda pazar gelebilir Kadriye HanÄ±m, 'Ä°kisini de bu haftasonu yapabilir miyim?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

- Kadriye HanÄ±m diyor ki: 'Ben 1981 doÄŸumluyum, Birecikliyim, beni tanÄ±yor mu arkadaÅŸ?' diyor.

- SanÄ±rÄ±m yaÅŸÄ±yla ilgili bir kaygÄ±sÄ± var.

- GÃ¶rÃ¼ÅŸecek kiÅŸiyle ilgili bir bilgi yok mu?

- Ne iÅŸ yapÄ±yor?

- AnladÄ±m abi, bu sorgundaki ablayÄ± notlamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z ya kapanmak istiyor diye.

- O kapanmÄ±ÅŸ.

- Ã–ÄŸrenebildiniz mi?

- 'KapanmasÄ±n.' demiÅŸtik.

- Durumu Enes abiye at.

- Bir de Kadriye HanÄ±m teyzesiyle yaÅŸÄ±yormuÅŸ, bu aÅŸamada teyzesinin bilmesini istemiyor, ya Opet'te ya da 40 kilometre uzakta ÅžekerpÄ±narÄ± diye bir yer var, burada gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor."

Ã–rgÃ¼tÃ¼n evlenme biriminde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan "yargÄ±nÄ±n sivil imamlarÄ±ndan" Fatih YÄ±lmaz ile yargÄ± mensuplarÄ±na Ã¶rgÃ¼t adÄ±na talimat veren Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Sivas bÃ¶lgesi sorumlusu olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Nurullah Arslan arasÄ±ndaki ByLock yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda da ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor:

"- Abi 1. Nurten HanÄ±m, 2. Kadriye HanÄ±m, 3. HÃ¼lya HanÄ±m, aciliyet sÄ±ralamasÄ± bu.

- Kadriye HanÄ±m'a bilgi verdim, dedi ki: 'Benim bilmediÄŸim bir ÅŸey varsa sÃ¶yleyin, eÄŸer nÃ¶betÃ§iyse Ã¶nceden belli olmaz mÄ± falan.' dedi, 'Haftaya anlatÄ±rÄ±z.' dedim ben de, bu bilgiyi de abilere gÃ¶nderseniz de biraz daha itinalÄ± olsalar ve daha erken bilgi akÄ±ÅŸÄ±nda bulunsalar iyi olur abi."