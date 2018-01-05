Yüksek ve düşük tüketim ikiye ayrıldı

Bu tebliğ, Türkiye’nin (toplam faturaya esas) elektrik tüketiminin dörtte birini oluşturan ve yaklaşık 62 milyar kilovat saatlik (kwh) tüketimi olan 270’e yakın tüketiciyi yakından ilgilendiriyor. Tebliğ elektrik piyasası kanununda öngörülen düzenleme kapsamında kabul edildi. İlgili düzenleme yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tarifesinin bu tüketicilerin piyasaya geçişini, yani tedarik şirketlerinden ikili anlaşma yoluyla elektrik almasını teşvik edecek şekilde belirlenmesini öngörüyor. Bilindiği üzere, son kaynak tedarik tarifesi serbest tüketici niteliğine haiz olduğu halde ikili anlaşmalarla bu hakkını kullanmayan ve görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için belirleniyor ve her perakende elektrik satış döneminde EPDK tarafından belirlenen perakende elektrik satış tarifeleri ile eşit olarak yayımlanıyordu.

3 AYLIK BELİRLENİYORDU

Diğer deyişle söz konusu yüksek tüketimli aboneler için de 3 aylık dönemlerde tarife belirleniyordu. Ancak kabul edilen tebliğde son kaynak tedarik tarifesi üzerinde enerji temin eden tüketiciler yüksek ve düşük tüketimli olarak ikiye ayrıldı. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda 50 Milyon kWh ve üzerinde tüketimi olan tüketiciler “yüksek tüketimli tüketiciler” olarak tanımlandı. EPDK tarafından elde edilen bilgilere göre, söz konusu tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girecek. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda 50 milyon kWh ve üzerinde tüketimi olan tüketicilerin son kaynak tedarik tarifesi, 50 milyon kWh’ın altında tüketimi olan tüketicilerin son kaynak tedarik tarifesinden farklı hale gelecek. Yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olma durumu belirlenirken tüketicinin bir kullanım yerinde kendi adına yaptığı sözleşmeye istinaden tükettiği enerji dikkate alınacak.