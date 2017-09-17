Yüksek gerilim: Deyrizor’da rejim ve SDG karşı karşıya

SURİYE ordusunun Rus Hava Kuvvetleri desteğinde ülkenin doğusundaki petrol zengini Deyrizor şehrindeki DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmaya başlamasının ardından, kuzeyden de ABD destekli PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) güçlerinin çatışma bölgesine yaklaşması gerilim artırdı. Deyrizor’da karşı karşıya gelen rejim birlikleri ile SDG arasında ilk çatışma da yaşandı. SDG’den dün yapılan açıklamada, “Yerel saatle 03.30’da Fırat Nehri’nin doğusunda Al-Sinaaiya alanındaki güçlerimiz Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alınmıştır” denildi. Açıklamada 6 SDG’linin yaralandığı da ifade edildi. Pentagon ise “Rus jetleri, Deyrizor yakınlarında ABD destekli SDG güçleri ile koalisyon danışmanlarının bulunduğu bölgeyi bombaladı” açıklamasında bulundu. AFP, bu olayla birlikte SDG’nin ilk kez Rus uçakları tarafından hedef alındığını açıklamış olduğunu bildirdi.

SDG, REJİMİ UYARDI

Deyrizor çevresinde DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasının ardından bölgede yeni aktörler arasında çatışma çıkabileceği vurgusu yapan Rusya’nın resmi RIA haber ajansı, PYD sözcüsü Talal Salu’ya söz verdi. “Bölgede her şey olabilir” imasında bulunan Salu, “SDG, Deyrizor’da Suriye ordusuyla çatışmaya girme taraftarı değil. Ancak Esad askerleri Fırat Nehri’nin doğu yakasına geçer ve bize ateş açarsa biz de doğal olarak kendimizi savunmak zorunda kalırız. Suriye’nin yüzde 35 topraklarını kontrol eden SDG şu anda ülkedeki ana muhalif grup sayılıyor” dedi.

MOSKOVA SESSİZ

Rusya Savunma Bakanlığı ise Deyrizor gerilimiyle ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. Ancak Suriye’de varlık gösteren Rus askeri kaynaklar Suriye ordu birliklerinin önceki gece Fırat’ı geçerek nehrin doğu kıyısında konuşlandıklarını iddia etti. Hatta birkaç gün önce Rusya’nın doğu Akdeniz sularında bulunan iki denizaltıdan fırlattığı “Kalibar” füzelerinin DEAŞ’tan ziyade nehri geçme operasyonuna hazırlık amacı taşıdığı da iddia edildi.

IRAK’TAN SURİYE SINIRI YÖNÜNE OPERASYON

Irak Savunma Bakanlığı dün Enbar ilinin batı bölgesinin, terör örgütü DEAŞ’tan geri alınması için askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Korgeneral Abdulemir Yarullah, Irak ordusu, Haşdi Şabi güçleri ve Sınır Muhafızları’ndan oluşan askeri gücün, Ukkaşet bölgesinin geri alınması ve ülkenin kuzey sınırında güvenliğin yeniden sağlanması amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Irak Hava Kuvvetleri de, operasyon öncesi Enbar’da binlerce bildiri attı.