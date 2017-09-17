Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Yüksek gerilim: Deyrizor’da rejim ve SDG karşı karşıya

    Yüksek gerilim: Deyrizor’da rejim ve SDG karşı karşıya

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    17.09.2017 - 00:53 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 00:53

    Esad rejimi güçlerinin Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentini DEAŞ’tan tamamen temizleme operasyonu sürerken, ABD destekli SDG’nin de kuzeyden kente yaklaşması bölgede tansiyonu yükseltti. Rus ve rejim uçaklarının bombardımanında 6 üyesinin yaralandığını bildiren SDG, Şam yönetimini Fırat Nehri’nin doğusuna geçmemesi yönünde uyardı.

    SURİYE ordusunun Rus Hava Kuvvetleri desteğinde ülkenin doğusundaki petrol zengini Deyrizor şehrindeki DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmaya başlamasının ardından, kuzeyden de ABD destekli PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) güçlerinin çatışma bölgesine yaklaşması gerilim artırdı. Deyrizor’da karşı karşıya gelen rejim birlikleri ile SDG arasında ilk çatışma da yaşandı. SDG’den dün yapılan açıklamada, “Yerel saatle 03.30’da Fırat Nehri’nin doğusunda Al-Sinaaiya alanındaki güçlerimiz Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alınmıştır” denildi. Açıklamada 6 SDG’linin yaralandığı da ifade edildi. Pentagon ise “Rus jetleri, Deyrizor yakınlarında ABD destekli SDG güçleri ile koalisyon danışmanlarının bulunduğu bölgeyi bombaladı” açıklamasında bulundu. AFP, bu olayla birlikte SDG’nin ilk kez Rus uçakları tarafından hedef alındığını açıklamış olduğunu bildirdi.

    SDG, REJİMİ UYARDI

    Deyrizor çevresinde DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasının ardından bölgede yeni aktörler arasında çatışma çıkabileceği vurgusu yapan Rusya’nın resmi RIA haber ajansı, PYD sözcüsü Talal Salu’ya söz verdi. “Bölgede her şey olabilir” imasında bulunan Salu, “SDG, Deyrizor’da Suriye ordusuyla çatışmaya girme taraftarı değil. Ancak Esad askerleri Fırat Nehri’nin doğu yakasına geçer ve bize ateş açarsa biz de doğal olarak kendimizi savunmak zorunda kalırız. Suriye’nin yüzde 35 topraklarını kontrol eden SDG şu anda ülkedeki ana muhalif grup sayılıyor” dedi.

    Yüksek gerilim: Deyrizor’da rejim ve SDG karşı karşıya

    MOSKOVA SESSİZ

    Rusya Savunma Bakanlığı ise Deyrizor gerilimiyle ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. Ancak Suriye’de varlık gösteren Rus askeri kaynaklar Suriye ordu birliklerinin önceki gece Fırat’ı geçerek nehrin doğu kıyısında konuşlandıklarını iddia etti. Hatta birkaç gün önce Rusya’nın doğu Akdeniz sularında bulunan iki denizaltıdan fırlattığı “Kalibar” füzelerinin DEAŞ’tan ziyade nehri geçme operasyonuna hazırlık amacı taşıdığı da iddia edildi.

     

    IRAK’TAN SURİYE SINIRI YÖNÜNE OPERASYON

    Irak Savunma Bakanlığı dün Enbar ilinin batı bölgesinin, terör örgütü DEAŞ’tan geri alınması için askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Korgeneral Abdulemir Yarullah, Irak ordusu, Haşdi Şabi güçleri ve Sınır Muhafızları’ndan oluşan askeri gücün, Ukkaşet bölgesinin geri alınması ve ülkenin kuzey sınırında güvenliğin yeniden sağlanması amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Irak Hava Kuvvetleri de, operasyon öncesi Enbar’da binlerce bildiri attı.

    Etiketler: Deyrizor , gazetehaberleri , suriye , sdg
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri