Yüksek fiyatlar telefon satışlarını vurdu mu?

Akıllı telefon pazarı çeşitlenmeye ve büyümeye devam ederken, fiyatlar da –özellikle ülkemiz için- aldı başını gidiyor. Peki, ürün segmentinin kalabalıklaşması satışları arttırır, fiyatların yükselmesi ise satışları düşürür mü? Ortaya çıkan sonuçlar bunu pek doğrulamıyor açıkçası. Hatta tam tersi yönde bir hareket söz konusu.

GfK'da yapılan araştırmaya göre, Avrupalılar, son dönemde daha çok Premium segment telefonlara ilgi duyuyor. Bunlar da pahalı modeller elbette. Ortalama satış fiyatındaki yüzde 4'lük artışla birlikte, satış oranı da yüzde 11 oranında artış göstermiş durumda. Öte yandan pazar her ne kadar kalabalıklaşsa da, akıllı telefon pazarında Avrupa'da yüzde 7 oranında düşüş söz konusu. Bu oran, İngiltere ve Fransa'da ise yüzde 8 özelinde yer alıyor.





GfK'da yapılan araştırmaya göre, Avrupalılar, son dönemde daha çok Premium segment telefonlara ilgi duyuyor. Bunlar da pahalı modeller elbette. Ortalama satış fiyatındaki yüzde 4'lük artışla birlikte, satış oranı da yüzde 11 oranında artış göstermiş durumda. Öte yandan pazar her ne kadar kalabalıklaşsa da, akıllı telefon pazarında Avrupa'da yüzde 7 oranında düşüş söz konusu. Bu oran, İngiltere ve Fransa'da ise yüzde 8 özelinde yer alıyor.