Yüksek faiz esnafı ‘bitirdi’

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile ‘Gıda Sektörü Analiz Raporu’ hazırlayan bakanlık, çalışma için binlerce esnafla yüzyüze görüşerek sorunlarını tespit etti. Buna

göre, esnafın büyük bölümü devletin ve bankaların verdiği kredilerden yararlanamıyor. Kredi ve borçlanmalarını büyümek için değil, mevcut faaliyetlerine devam etmek için alıyor. Bankalar, Esnaf Sanatkar Kooperatifleri, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB kredilerinden de neredeyse hiç yararlanmıyor. Esnafın kredi almamasının en büyük nedenini ise faizlerin yüksekliği ve bankaların formatileri oluşturuyor. Raporda sorunlar şöyle sıralanıyor:

KREDİYE ULAŞAMIYORLAR

* Sert rekabet koşullarında ayakta kalmakta zorlanıyorlar. Öz sermaye ve işletme sermayesi yetersizliği yaşıyorlar.

* Kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefalet için teminat miktarları belirli bir standartta uygulanmıyor. İllere ve bölgelere göre farklılık gösterdiği için sıkıntılar yaşanıyor.

* Mali sicil affının bankalar tarafından tam olarak uygulanmıyor. Bu nedenle bankalardan kredi alma imkanı çok sınırlı kalıyor.

* Çoğunlukla ‘şahıs işletmesi’ kapsamında faaliyetlerini sürdüren esnaf, ‘şirket’ statüsünde olmadıkları için destek ve kredilere ulaşmakta sıkıntı yaşıyor