MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Yüksek faiz esnafı ‘bitirdi’

Yüksek faiz esnafı ‘bitirdi’

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
16 Ağustos 2017 - 21:32Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 21:32

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı’nın raporu onbinlerce esnafın devletin ve bankaların verdiği kredilerden faizlerin yüksekliği nedeniyle yararlanmadığını ortaya koydu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile ‘Gıda Sektörü Analiz Raporu’ hazırlayan bakanlık, çalışma için binlerce esnafla yüzyüze görüşerek sorunlarını tespit etti. BunaYüksek faiz esnafı ‘bitirdi’
göre, esnafın büyük bölümü devletin ve bankaların verdiği kredilerden yararlanamıyor. Kredi ve borçlanmalarını büyümek için değil, mevcut faaliyetlerine devam etmek için alıyor. Bankalar, Esnaf Sanatkar Kooperatifleri, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB kredilerinden de neredeyse hiç yararlanmıyor. Esnafın kredi almamasının en büyük nedenini ise faizlerin yüksekliği ve bankaların formatileri oluşturuyor. Raporda sorunlar şöyle sıralanıyor:

KREDİYE ULAŞAMIYORLAR
* Sert rekabet koşullarında ayakta kalmakta zorlanıyorlar. Öz sermaye ve işletme sermayesi yetersizliği yaşıyorlar.

* Kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefalet için teminat miktarları belirli bir standartta uygulanmıyor. İllere ve bölgelere göre farklılık gösterdiği için sıkıntılar yaşanıyor.

* Mali sicil affının bankalar tarafından tam olarak uygulanmıyor. Bu nedenle bankalardan kredi alma imkanı çok sınırlı kalıyor.

* Çoğunlukla ‘şahıs işletmesi’ kapsamında faaliyetlerini sürdüren esnaf, ‘şirket’ statüsünde olmadıkları için destek ve kredilere ulaşmakta sıkıntı yaşıyor

Etiketler: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , KOSGEB , Kalkınma Ajansları
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri