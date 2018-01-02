Wagner: Hükümet kurma çalışmaları ekonomiyi etkileyecek

GENEL seçimlerin Eylül 2017’de yapılmasına rağmen hükümetin halen kurulamadığı Almanya’da, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana kabine kurma çalışmaları ilk kez 3 aydan uzun sürdü. CDU, CSU ve SPD, 4 yıldır hükümette bulunmalarına karşın koalisyon görüşmelerinde birbirinden zorlu konular bekliyor.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr. Wagner, Alman ekonomisinde 2018 yılında görülebilecek zorluk ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wagner, Alman ekonomisinde yeni yılda temel zorluğun, hükümetin kurulması olacağını söyledi. Olası bir koalisyon hükümetinden bazı düzenlemeler beklediklerini belirten Wagner, “Merkel’in CDU’su ve kardeş partisi CSU ile SPD’nin birlikte oluşturacağı büyük bir koalisyondan daha yüksek emeklilik maaşı, sağlık ve bakım gibi konulara daha fazla özen gösteren politika, özellikle de iş gücü piyasalarında daha fazla düzenleme yapmasını bekliyoruz” dedi.

WAGNER: BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ

Marco Wagner, Almanya’nın uluslararası rekabet edebilirliliği açısından geriye düştüğünü ve rekabet konusundaki eksikliğin birkaç yönü bulunduğunu, bu eksiklikleri ‘iş yeri olarak bozulan kalite’, ‘yüksek kurumlar vergisi’, ‘2000 yılı başında İtalya’daki gibi hızlı şekilde artan birim iş gücü maliyetleri’ ve ‘vasıflı iş gücü eksikliğinin artması’ olarak sıralayabileceklerini söyledi.

Alman ekonomisinin yeni yılda yüzde 2.5 büyümesini beklediklerini ifade eden Wagner, “Artışın yüksek iş gücü talebi ve uygun ücret artışları nedeniyle özel tüketim, makine ve teçhizata yatırım yapılması ve inşaat yatırımıyla destekleneceğini düşünüyoruz” dedi.