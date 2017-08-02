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    Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

    İHA
    02 Ağustos 2017 - 09:20Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:20

    Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında olağan toplantısını bugün Çankaya Köşkü'nde yapacak.

     

    Başbakan Yıldırım, başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, albay, general/amiral terfi ve atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

    Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki 'Çakmak Salonu'nda yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı darbe girişimi sonrasında yapısında değişikliğe gidilerek Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlandı. Darbe girişimi sonrası ilek toplantı Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da düzenlendi. İkinci toplantı ise yine Yıldırım Başkanlığında 23 Ağustos 2016'da gerçekleşti.

    Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün yapılacak toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

    Etiketler: YAŞ , Erdoğan , Binali Yıldırım , Yüksek Askeri Şûra
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