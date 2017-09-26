Yudum yudum büyüyorlar

AMERİKA’da başlayan ve tüm dünyaya yayılan coffee shop trendi, bugün Türkiye’de genç girişimcilerin ilgi odağında. Özellikle İstanbul’un iş merkezlerinin ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu noktalarda daha kaçak konseptlerle açılan bu kahveciler bugün Türkiye’de pazarı 500 milyon liranın üzerine taşımayı başardı. Bu alanda son dönemde zincir şubelerle hizmet veren Coffee Gutta Yönetim Kurulu Başkanı Kamber Çal, “Türkiye’de kişi başı kahve tüketimi hâlâ Avrupa’nın altında. Bu rakamın yukarılara çıkacağına inanıyorum. Yıl sonuna kadar 5 yeni şube açmayı planlıyoruz. Bugün markaya yapılan yatırım 1 yıl içerisinde geri dönebiliyor” diyor. Kamber Çal, bu alana yapılan yatırımlarla ilgili şu bilgileri veriyor:



KİŞİ BAŞI 400 GR

- Yılda ortalama 30 bin ton hazır kahvenin tüketildiği ülkemizde kahve pazarının hacmi 500 milyon lirayı aşıyor. Hal böyle olunca hem içerdeki kahve zincirleri hem de globalden Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası markalar Türkiye’deki bu büyük pastadan pay alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.



- Coffee Shop konseptinde uluslararası 10 oyuncu sektörde faaliyet gösteriyor. Ulusal çapta henüz adından söz ettiren Türk markaları tam olarak bu alanda faaliyet gösteriyor diyemeyiz



- Kahve dünyada petrolden sonra en yüksek ticaret hacmine sahip emtia olarak dikkat çekiyor.



- Dünyada her yıl yaklaşık 400 milyar, her gün ise 1.6 milyar fincan kahve tüketiliyor. Kahve tüketiminde 12 kg ile Finlandiya ilk sırada, Norveç 9.9 kg ile ikinci, İzlanda 9 kg ile üçüncü. Türkiye’de ise kişi başı tüketim 400 gram.



- Türkiye’de yılda yaklaşık 30 bin ton kahve tüketiliyor. Pazarın büyüklüğü ise 500 milyon TL’nin üzerinde. Bu pazarın 125 milyon TL’lik kısmını Türk kahvesi oluşturuyor.



YATIRIM TUTARI NE KADAR?

- Markaya yatırım yapacak girişimcilere çeşitli özellikler sunuyoruz.



- Butik bir coffee shop konsepti olduğumuz için kendimizi ifade edeceğimiz alan minimum



- 50 metrekare olarak belirleniyor. Ancak bazı lokasyonlar için 300 metrekarelik alanlar da tercih edilebiliyor.



- Bugün bir mağazaya yatırım maliyetimiz metrekare başına 1.000 ile 1.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Buna bir de makine parkurunu eklememiz gerekiyor.



- Bunun tutarı da 50 bin ile 70 bin TL arasında değişiyor. Pazarlama maliyetleri açısından da aylık gider 2 bin lira.



- Gelir-gider tablosu oluştururken satılan malın maliyeti, kirası, personeli, genel gideri ve vergisini doğru planlamaya çalışıyoruz. Kira ve personel gibi ana giderleri doğru yönetirseniz kârlı bir işletme haline dönüşüyor.

KAHVEYİ SEVEN BAŞARILI OLUR

BU alana yatırım yapacak girişimcilerde aranan özelliklerle ilgili bilgi veren Coffee Gutta Yönetim Kurulu Başkanı Kamber Çal, şöyle konuşuyor: “Kahve işi biraz daha ilgi ve merak gerektiriyor. Kahve alanında eğitim almaları da işlerini kolaylaştıracaktır. Bu alana yatırım yapacak girişimci öncelikle pazarı iyi araştırmalı. Kesinlikle işinin başında durmalı. Avrupa ve Türkiye’deki kişi başı kahve tüketim rakamları ortada. Yani Türkiye’de pazarın hala büyümesi bekleniyor.”