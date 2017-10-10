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    YTÜ'lülerden kimyada birincilik

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 02:22 | Son Güncelleme:

    Dünya çapında kimya alanında önemli kuruluşlar arasında yer alan uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliği ‘International Union of Pure and Applied Chemistry’ (IUPAC) tarafından bu yıl 7’ncisi Moskova’da düzenlenen ‘International IUPAC Congress on Green Chemistry’ konferansından Türk ekip birincilikle döndü.

    Kongrede Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) Prof. Dr. Sezgin Bakırdere ve araştırma grubu, dokuz sözlü sunum ve üç poster sunumuyla Türkiye’yi temsil etti. Geliştirilen yöntemle, kurşun elementinin deniz suyu ve midyede olup olmadığı, milyon dolarlık cihazların yerine daha düşük bütçeli çalışmalarla görülebilecek. Prof. Dr. Bakırdere, “Geliştirilen yöntemle, Türkiye’de bolca tüketilen midye örneklerinde çok eser seviyelerde bile bulunduğunda kurşun tayini yapılabilecek. Yediğimizin içerisinde bizi bekleyen tehlike var mı? Kurşun var mı? Bunlara bakılabilecek. Bu çalışmanın prestijli bir ödülle taçlandırılması bizim için bir motivasyon kaynağı oldu” ifadesini kullandı.
    Etiketler: kimya , YTÜ , gazetehaberleri
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