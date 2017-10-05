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Ytong’dan mimari fikir yarışması

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

YENİLİKÇİ  ürünleriyle bilinen Türk Ytong’un düzenlediği, 2017 Ytong Mimari Fikir Yarışması başladı.

Bu yıl 19.’su gerçekleştirilen yarışma, “Şehirden Uzak” başlığı altında katılımcıları, nüfusu giderek azalan; doğal özellikleriyle elverişli ama sosyal nitelikleriyle elverişsiz koşullara sahip olan “Kent Dışı Mekanları”ın canlandırılması ve özünü yeniden kazanabilmesi için projeler geliştirmeye davet ediyor. Kazanan ekiplerin “16. Venedik Mimarlık Bienali Gezisi” ile ödüllendirileceği yarışmanın son katılım tarihi 4 Aralık 2017. Tek tip yapılaşma neticesinde niteliklerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıya kalan kent dışı mekânlar için, sosyal ve kültürel özelliklerini yeniden kazanabilecekleri kurgusal tasarımların geliştirileceği yarışmada, katılımcılar temaya ilişkin bir yer belirleyerek, yer-mekân özelinde bir sorun tanımlayacak ve buna çözüm üretecekler. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan, Brigitte Weber Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Brigitte Weber, Sanatçı, Fotoğrafçı ve Akademisyen Murat Germen’in jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya Türkiye ve KKTC vatandaşları ücretsiz olarak katılabilecek.

Etiketler: Ytong , Ytong Mimari Fikir Yarışması , gazetehaberleri
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