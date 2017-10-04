Ytong'dan mimari fikir yarışması

Bu yıl 19.’su gerçekleştirilen yarışma, “Şehirden Uzak” başlığı altında katılımcıları, nüfusu giderek azalan; doğal özellikleriyle elverişli ama sosyal nitelikleriyle elverişsiz koşullara sahip olan kent dışı mekanların canlandırılması ve özünü yeniden kazanabilmesi için projeler geliştirmeye davet ediyor.

Kazanan ekiplerin “16. Venedik Mimarlık Bienali Gezisi" ile ödüllendirileceği yarışmanın son katılım tarihi 4 Aralık 2017.

Büyükşehir yasası ile kentin birer mahallesi haline gelen kent dışı mekânlarda, yapılar da kentsel imar koşullarına bağlı kılınıyor. Türk Ytong düzenlediği fikir yarışması ile nüfusu giderek azalan, doğal özellikleri ile elverişli ancak sosyal koşulları nedeniyle yetersiz birer yaşam alanı haline gelen bu mekânları özelliklerine uygun olarak yeniden canlandıracak yaklaşımlara kapı açıyor.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan, Brigitte Weber Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Brigitte Weber, Sanatçı, Fotoğrafçı ve Akademisyen Murat Germen’in jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya Türkiye ve KKTC vatandaşları ücretsiz olarak katılabilecek.

Yarışma ile ilgili açıklayıcı bilgi ve yarışma şartnamesi www.ytongakademi.com adresinden temin edilebilir.