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    ‘YTB’nin projelerini takip edin’

    Ekrem SAĞIR / HANNOVER
    12.11.2017 - 10:16 | Son Güncelleme:

    İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Hannover’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı.

    HANNOVER Başkonsolosluğunda düzenlenen toplantıya, Başkonsolos Banu Malaman, Muavin Konsolos Erol Odabaş, Eğitim ve Din Hizmetleri Ataşeleri de katıldı. Toplantıda konuşan Yeneroğlu, parlamentoda göreve başladığı ilk zamanlarda Almanya’daki Türklerin sorunlarını tespit edip 272 konu başlığıyla başbakana ilettiğini söyledi. Sorunlarımızın çözümü için çalışmalar yaptıklarını belirten Yeneroğlu, şöyle konuştu:
    “Yurtdışı politikalarının temel ayağı olarak Yunus Emre Kültür Evleri ve Maarif Vakfının kurulmasını gösterebiliriz. Bunun yanında Yurtdışı Danışma Meclisleri’nin oluşturulması çalışmaları devam ediyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), buradaki STK’ların değişik projelerine destek sunuyor. Derneklerimizin YTB’nin sunduğu projeleri takip etmelerinde yarar var. Sorunlarımızı çözebilmenin yolu, birlik ve beraberlikten geçer. Kesinlikle ayrıştırıcı bir dil kullanmamalıyız.”

    ‘ASIL AMAÇ, ASİMİLE ETMEK’
    “Dil ve kültür birikimlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilme çalışmaları hepimizin birinci görevi olmalı. Berlin’de bazı belediyeler okullar için kira bedeli istiyor. Bunlar işin bahanesi. Asıl amaç, asimile etmektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik faaliyetler içerisinde bulunanlara töleranslı davranıyorlar. Bazı siyasi partilerin, ülkemizde bölücü çalışmalarda bulunanlara destek veren partileri desteklediklerini biliyoruz.”

    Etiketler: Mustafa Yeneroğlu
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