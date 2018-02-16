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    YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referanduma yönelik sözlerine ilişkin açıklama geldi. Güven, "Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade ederek konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını" açıkladı.

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    Etiketler: YSK , Kemal Kılıçdaroğlu , suç duyurusu , son dakika
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