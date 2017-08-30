YPG'nin üst düzey ismi öldürüldü

YPG terör örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Menbiç'in sözde sorumlusu üst düzey terörist Adnan Ebu Emced'in Rakka'da DEAŞ terör örgütü ile girdiği çatışmada öldüğü açıklandı.
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