MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>YPG'nin üst düzey ismi öldürüldü

    YPG'nin üst düzey ismi öldürüldü

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 11:37

    PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin üst düzey yöneticilerinden Adnan Ebu Emced, 29 Ağustos tarihinde Rakka'da DEAŞ teröristleri ile girdiği çatışmada öldürüldü.

    YPG terör örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Menbiç'in sözde sorumlusu üst düzey terörist Adnan Ebu Emced'in Rakka'da DEAŞ terör örgütü ile girdiği çatışmada öldüğü açıklandı.

    Etiketler: YPG , DEAŞ , öldürüldü
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri